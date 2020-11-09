В Бурятии заболевший водитель заставил «страдать» сельчан

Сельчанам приходится нанимать машины, чтобы добраться до города
Жители села Тамир в Кяхтинском районе Бурятии пожаловались на проблемы с транспортом. Вопрос опубликовали в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
- Вторую неделю люди нанимают машины, чтобы доехать в Кяхту. Водитель автобуса болеет, пассажиры почему должны страдать? – возмутились сельчане.
Администраторы группы обратились за комментарием главному специалисту экономического отдела Наталье Игумновой.
- 6 ноября совместно с главой поселения «Тамирское», начальником экономического отдела разбирались в сложившейся ситуации и искали выход из неё. Вышло так, что на сегодняшний день и в другой бригаде водители также болеют, и пока никто не может встать на этот маршрут. Ожидаем сегодня результат анализа водителя Тамирского маршрута, - сообщила Наталья Игумнова.
Она выразила надежду на понимание со стороны жителей, ведь «от этого никто не застрахован».
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 13 667. За последние сутки заболели ещё 229 человек.
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Общество, Фото:
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