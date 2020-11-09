В Забайкалье проходит фестиваль экранного творчества «Мы сами!»

Имена победителей станут известны 13 ноября



В Забайкальском крае проходит 31-й ежегодный межрегиональный фестиваль детского, юношеского, студенческого, семейного и любительского экранного творчества «Мы сами!». Мероприятие ежегодно собирает десятки участников в краевом музейно-выставочном центре. В этом году фестиваль проводится в дистанционном формате.



Для участия в проекте свои телевизионные работы прислали ребята из Забайкалья, а также Республики Крым и Ямало-Ненецкого автономного округа. В состав жюри вошли известные телережиссёры, кинооператоры, члены Союза писателей России и другие творческие люди края. Им предстоит посмотреть более 50 конкурсных кинолент и определить победителей.



По словам организаторов, этот проект призван показать, насколько талантливы начинающие операторы и актёры, режиссёры и сценаристы. Результаты с именами победителей фестиваля будут опубликованы 13 ноября на официальном сайте музейно-выставочного центра Забайкальского края и на страницах учреждения в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.



Возрастное ограничение 6+

