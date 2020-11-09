В Бурятии дембелей отправляют по домам. Видео

- Для санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные мероприятия. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





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В Бурятии первые военнослужащие по призыву, выслужившие установленный срок, уволены в запас и отправлены по домам.Бывшие солдаты имеют право на бесплатный проезд к месту постановки на учёт по месту жительства. Им заблаговременно купили билеты на поезда, самолёты и автобусы.- Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку. Помимо этого, силами подразделений РХБ защиты, специальной обработке подвергаются плацкартные места в вагонах поезда, - сообщили в Восточном военном округе.Всего из рядов общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, будет уволено в запас около 600 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.