Дзюдоисты Улан-Удэ взяли 5 медалей всероссийских соревнований

Турнир проходил в Красноярске среди юношей до 18 лет



В начале ноября в Красноярске прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Геннадия Михеева. В турнире за медали боролись около 400 спортсменов.



На соревнованиях Бурятию представили воспитанники школы дзюдо и самбо «Кодокан». Ребята вернулись домой с призовыми местами, взяв серебряные и бронзовые медали:

- Второе место в весовой категории до 60 кг - Ринчинов Рустам,

- Второе место в весовой категории до 90 кг - Васильев Федот,

- Третье место в весовой категории до 55 кг - Путин Вячеслав,

- Третье место в весовой категории до 50 кг - Дульский Михаил,

- Третье место в весовой категории свыше 90 кг - Смоленцев Алексей.



Ребят тренируют педагоги Сергей Байдаев и Дмитрий Никулин, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.

