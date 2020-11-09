Турнир проходил в Красноярске среди юношей до 18 лет
В начале ноября в Красноярске прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Геннадия Михеева. В турнире за медали боролись около 400 спортсменов.
На соревнованиях Бурятию представили воспитанники школы дзюдо и самбо «Кодокан». Ребята вернулись домой с призовыми местами, взяв серебряные и бронзовые медали:
- Второе место в весовой категории до 60 кг - Ринчинов Рустам,
- Второе место в весовой категории до 90 кг - Васильев Федот,
- Третье место в весовой категории до 55 кг - Путин Вячеслав,
- Третье место в весовой категории до 50 кг - Дульский Михаил,
- Третье место в весовой категории свыше 90 кг - Смоленцев Алексей.
Ребят тренируют педагоги Сергей Байдаев и Дмитрий Никулин, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Дзюдоисты Улан-Удэ взяли 5 медалей всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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