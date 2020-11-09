Бурятский борец выиграл «серебро» на «Гран-при Москвы»

Он выступал за сборную Киргизии



С 7 по 8 ноября в Москве прошёл международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Гран-при Москвы – 2020». В соревнованиях приняли участие борцы из девяти стран: России, Турции, Кыргызстана, Румынии, Македонии, Аргентины, Узбекистана, Азербайджана и Бахрейна.



Бурятский спортсмен Арсалан Будажапов на турнире выступал за команду Киргизии. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 86 кг, уступив первенство Магомеду Рамазанову. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

