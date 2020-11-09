 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Бурятский борец выиграл «серебро» на «Гран-при Москвы»

Бурятский борец выиграл «серебро» на «Гран-при Москвы»
Общество,  Фото:паблик «Борцы Бурятии»
Он выступал за сборную Киргизии

С 7 по 8 ноября в Москве прошёл международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Гран-при Москвы – 2020». В соревнованиях приняли участие борцы из девяти стран: России, Турции, Кыргызстана, Румынии, Македонии, Аргентины, Узбекистана, Азербайджана и Бахрейна.

Бурятский спортсмен Арсалан Будажапов на турнире выступал за команду Киргизии. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 86 кг, уступив первенство Магомеду Рамазанову. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
спорт вольная борьба турнир Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Монгол стал всеяпонским чемпионом по сумо среди студентов
Монгол стал всеяпонским чемпионом по сумо среди студентов
Общество, 09.11.2020
«Студент-Ёкодзуна» теперь сможет дебютировать как профессионал
Бурятия, Забайкалье и Иркутская область соревновались в Байкаловедении
Бурятия, Забайкалье и Иркутская область соревновались в Байкаловедении
Общество, 09.11.2020
Подведены итоги межрегиональной олимпиады по экологии Байкала
Ангарчанка стала призёром турнира по вольной борьбе
Ангарчанка стала призёром турнира по вольной борьбе
Общество, 09.11.2020
На соревнованиях в Польше она заняла второе место в весовой категории до 76 кг
В Иркутской области зоозащитниками займутся правоохранительные органы
В Иркутской области зоозащитниками займутся правоохранительные органы
Общество, 09.11.2020
Их действия помешали проверке в приюте для животных
Борица из Бурятии завоевала «бронзу» в Польше
Борица из Бурятии завоевала «бронзу» в Польше
Общество, 09.11.2020
Эта третья медаль республики в международном турнире Poland Open
Нацпарк в Бурятии получил новую технику
Нацпарк в Бурятии получил новую технику
Общество, 09.11.2020
Об этом рассказал директор Михаил Овдин
Улан-удэнцы жалуются на стаю собак у детской поликлиники
Улан-удэнцы жалуются на стаю собак у детской поликлиники
Общество, 09.11.2020
Мэрия напомнила, куда звонить по поводу злых собак
В Улан-Удэ снимут фильм о дружбе мальчика с нерпой
В Улан-Удэ снимут фильм о дружбе мальчика с нерпой
Общество, 09.11.2020
Съёмочная группа ищет юных актёров
В улан-удэнской школе возвели новую спортплощадку
В улан-удэнской школе возвели новую спортплощадку
Общество, 09.11.2020
Здесь отремонтировали две баскетбольные площадки
В Бурятии ожидается плюсовая погода
В Бурятии ожидается плюсовая погода
Общество, 09.11.2020
Максимальная температура составит +8
В Улан-Удэ «ковидное» такси начало активную работу
В Улан-Удэ «ковидное» такси начало активную работу
Общество, 09.11.2020
Всего задействовано 10 автомобилей  
Жители Бурятии делают держатели для масок из шампуня
Жители Бурятии делают держатели для масок из шампуня
Общество, 09.11.2020
Люди хотят сделать самодельные держатели для медиков
Всех жителей Бурятии обязали носить маски на работе
Всех жителей Бурятии обязали носить маски на работе
Общество, 09.11.2020
Масочный режим становится тотальным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^