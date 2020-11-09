Эта третья медаль республики в международном турнире Poland Open
7 ноября, в заключительный день международного турнира Poland Open 2020 в весовой категории до 72 кг боролась Евгения Захарченко. По итогам соревнований спортсменка из Бурятии стала бронзовым призёром турнира.
- Бронзовая медаль Евгении даёт ей возможность готовиться к чемпионату мира в Сербии. В сборной России пройдут отборочные схватки, которые определят, кто поедет на мировое первенство, - рассказал cтарший тренер по вольной (женской) борьбе ЦСП Цыденжаб Гулгенов. - Евгении Захарченко 21 год, перспективная спортсменка. В целом, я считаю, что у неё техника очень хорошая.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, «бронза» Захарченко стала третьей медалью, которые завоевали бурятские спортсменки.
- Я провела встречи с очень достойными соперниками. Одной из них была серебряный призёр чемпионата мира Кумба Ларрок. На сегодня, только третье место. Есть над, чем работать. – сказала после турнира Евгения Захарченко. - Отдельно хочу поблагодарить жителей Бурятии, которые верили меня и поддерживали. Спасибо вам огромное.
Напомним, ранее «золото» турнира завоевали Вероника Чумикова (до 57 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).
Борица из Бурятии завоевала «бронзу» в Польше
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Съёмочная группа ищет юных актёров
Здесь отремонтировали две баскетбольные площадки
Максимальная температура составит +8
Всего задействовано 10 автомобилей
Люди хотят сделать самодельные держатели для медиков
Масочный режим становится тотальным
Общее число случаев заражения приближается к 27 тысячам
Сейчас людям приходится ходить по дороге
Экраны появились на федеральной трассе в селе Жимбира
Учения по радиационной безопасности провела Читинская таможня
Была подарена и художественная литература, и правовая
В школах Иркутской области сегодня, 9 ноября, начался образовательный процесс
На капремонт выделено 13,2 миллиона рублей
Каждый каток будет устанавливать свои ограничения
Самой главной наградой Иннокентий Иванович считал звание заслуженного работника МВД СССР