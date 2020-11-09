 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте

Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС по РБ
С получателя не удерживается комиссия за перевод

За 2020 год жители Бурятии получили более 12 тысяч выплат по больничному на почте, сообщили в пресс-службе УФПС республики.

Для оформления выплаты по почте необходимо подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса вместе с листом нетрудоспособности. При поступлении денежных средств в отделение почтовой связи почтальон доставит извещение по адресу проживания получателя.

- Получить почтовый перевод может клиент по паспорту или его законный представитель по доверенности, заверенной установленным законом порядком. При этом за перевод выплаты с получателя комиссия не удерживается, - отметили в компании.

Напомним, что к прямым выплатам фонда социального страхования, которые можно получить по почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

График работы почтового отделения можно уточнить на сайте pochta.ru, а также через мобильное приложение Почты России.
Почта России Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Общество, 09.11.2020
С получателя не удерживается комиссия за перевод
Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Общество, 09.11.2020
Дезинфекция подъездов в городе продолжается
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Общество, 09.11.2020
Общее число случаев заражения движется к 14 тысячам
Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома
Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома
Общество, 09.11.2020
Прокуратура провела приём граждан по вопросам содержания автомобильных дорог
Бурятские киберспортсмены выиграли турнир по Dota-2
Бурятские киберспортсмены выиграли турнир по Dota-2
Общество, 09.11.2020
Кубок губернатора Забайкальского края по Dota-2 разыграли 8 ноября в Чите
В Улан-Удэ до +4 градусов
В Улан-Удэ до +4 градусов
Общество, 09.11.2020
В республике преимущественно без осадков
Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»
Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»
Общество, 08.11.2020
Электронный вариант книги можно скачать
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
Общество, 08.11.2020
В Забайкальском крае общее число смертельных случаев достигло 186
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
Общество, 08.11.2020
В республике подвели итоги пожароопасного сезона
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
Общество, 08.11.2020
В учреждениях проводились различные конкурсы и викторины
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
Общество, 08.11.2020
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говоря о фронтовиках, нельзя забывать и об участниках «секретных» локальных войн. Почти 70 лет прошло с начала Корейской войны, сегодня становятся достоянием широкой общественности множество интересных фактов. История замалчивает многие деяния сторон противников, но интерес к периоду «холодной войны» и противостоянию США и СССР, ныне Российской Федерации, только увеличивается. А судьбы участников конфликта остаются неизменным фактом их воинской отваги и чести
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Общество, 08.11.2020
Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова похвалила Улан-Удэ за сервис
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
Общество, 08.11.2020
Идею озвучил пользователь Сети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^