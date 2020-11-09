С получателя не удерживается комиссия за перевод
За 2020 год жители Бурятии получили более 12 тысяч выплат по больничному на почте, сообщили в пресс-службе УФПС республики.
Для оформления выплаты по почте необходимо подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса вместе с листом нетрудоспособности. При поступлении денежных средств в отделение почтовой связи почтальон доставит извещение по адресу проживания получателя.
- Получить почтовый перевод может клиент по паспорту или его законный представитель по доверенности, заверенной установленным законом порядком. При этом за перевод выплаты с получателя комиссия не удерживается, - отметили в компании.
Напомним, что к прямым выплатам фонда социального страхования, которые можно получить по почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
График работы почтового отделения можно уточнить на сайте pochta.ru, а также через мобильное приложение Почты России.
Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Общество, Фото:
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