Дезинфекция подъездов в городе продолжается
Накануне администрация Улан-Удэ сообщила о продолжающейся дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах для недопущения распространения коронавируса. Управляющие организации и ТСЖ проводят профилактическую обработку в местах общего пользования в многоквартирных домах. Уборка идёт в соответствии с утверждённым графиком, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
– Ежедневно производится выдача дезинфицирующего средства службам Улан-Удэ по профилактике коронавирусной инфекции для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, – сообщили в комитете.
В случае отсутствия обработки мест общего пользования в домах можно обратиться с письменной жалобой на обслуживающую организацию в администрацию соответствующего района Улан-Удэ. При этом нужно назвать адрес дома, где не проводится профилактическая дезинфекция мест общего пользования.
Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина поясняла, что дезинфекция подъездов не является обязательным требованием.
Меж тем, весной, когда только началась пандемия коронавируса и заболевших было сравнительно мало, обрабатывались подъезды, улицы, остановки общественного транспорта.
Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Общество, Фото:
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