 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах

Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дезинфекция подъездов в городе продолжается

Накануне администрация Улан-Удэ сообщила о продолжающейся дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах для недопущения распространения коронавируса. Управляющие организации и ТСЖ проводят профилактическую обработку в местах общего пользования в многоквартирных домах. Уборка идёт в соответствии с утверждённым графиком, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

– Ежедневно производится выдача дезинфицирующего средства службам Улан-Удэ по профилактике коронавирусной инфекции для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, – сообщили в комитете.

В случае отсутствия обработки мест общего пользования в домах можно обратиться с письменной жалобой на обслуживающую организацию в администрацию соответствующего района Улан-Удэ. При этом нужно назвать адрес дома, где не проводится профилактическая дезинфекция мест общего пользования.

Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина поясняла, что дезинфекция подъездов не является обязательным требованием.

Меж тем, весной, когда только началась пандемия коронавируса и заболевших было сравнительно мало, обрабатывались подъезды, улицы, остановки общественного транспорта.
коронавирус профилактика дезинфекция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Общество, 09.11.2020
С получателя не удерживается комиссия за перевод
Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Улан-удэнцы могут жаловаться на отсутствие дезинфекции в домах
Общество, 09.11.2020
Дезинфекция подъездов в городе продолжается
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Общество, 09.11.2020
Общее число случаев заражения движется к 14 тысячам
Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома
Улан-удэнка пожаловалась на сквозной проезд возле дома
Общество, 09.11.2020
Прокуратура провела приём граждан по вопросам содержания автомобильных дорог
Бурятские киберспортсмены выиграли турнир по Dota-2
Бурятские киберспортсмены выиграли турнир по Dota-2
Общество, 09.11.2020
Кубок губернатора Забайкальского края по Dota-2 разыграли 8 ноября в Чите
В Улан-Удэ до +4 градусов
В Улан-Удэ до +4 градусов
Общество, 09.11.2020
В республике преимущественно без осадков
Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»
Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»
Общество, 08.11.2020
Электронный вариант книги можно скачать
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
В Иркутской области скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
Общество, 08.11.2020
В Забайкальском крае общее число смертельных случаев достигло 186
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
Общество, 08.11.2020
В республике подвели итоги пожароопасного сезона
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
Общество, 08.11.2020
В учреждениях проводились различные конкурсы и викторины
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
«Неизвестная война» солдата из Бурятии
Общество, 08.11.2020
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говоря о фронтовиках, нельзя забывать и об участниках «секретных» локальных войн. Почти 70 лет прошло с начала Корейской войны, сегодня становятся достоянием широкой общественности множество интересных фактов. История замалчивает многие деяния сторон противников, но интерес к периоду «холодной войны» и противостоянию США и СССР, ныне Российской Федерации, только увеличивается. А судьбы участников конфликта остаются неизменным фактом их воинской отваги и чести
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Общество, 08.11.2020
Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова похвалила Улан-Удэ за сервис
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»
Общество, 08.11.2020
Идею озвучил пользователь Сети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^