Бурятские киберспортсмены выиграли турнир по Dota-2

Ребята завоевали кубок и денежный приз на сумму 175 тысяч рублей, сообщили в Молодёжном центре Бурятии.







Команда киберспортсменов из Бурятии одержала победу в турнире Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по дисциплине «Dota-2».Открытый турнир по компьютерному спорту в дисциплине «Dota-2 проходит в три этапа: первый - регистрация, второй - отборочные соревнования, третий - лан-финал. В финальных поединках встретились команды - FEFU (Владивосток), ULTIMATE (сборная команда - два спортсмена из Новосибирск и трое из Читы), MongaGang (четыре спортсмена из Владивостока и один из Хабаровска), No Care (Улан-Удэ).Призовой фонд турнира составляет 375 тысяч рублей. Команда-победитель турнира получила 175 тысяч рублей, серебряные призёры - 125 тысяч рублей, а бронзовые - 75 тысяч рублей.В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой соревнования проходили без зрителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.