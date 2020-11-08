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Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»

Вышла новая книга «Эвенки и эвены в современном мире»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Электронный вариант книги можно скачать

В библиотеке «Эвинкитека» появилась монография Анны Анатольевны Сириной «Эвенки и эвены в современном мире».

В книге проведено сравнительное изучение культур двух близкородственных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — эвенков и эвенов — в сферах идентичности, природопользования и мировоззрения. Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XIX до начала XXI в., территориальные — 14 административных субъектов Российской Федерации, прежде всего Иркутскую и Магаданскую области, республики Саха (Якутия) и Бурятия. Основными источниками книги послужили полевые материалы, собранные автором во время многочисленных экспедиционных поездок с 1981 по 2010 г. Привлечены архивные и статистические материалы, публикации в средствах массовой информации, музейные коллекции. Издание иллюстрировано большим числом фотографий, рисунками и картами.

Электронный экземпляр доступен к скачиванию, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



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