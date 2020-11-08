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Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»

Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова похвалила Улан-Удэ за сервис

Генеральный директор Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya Оксана Градова призналась, что в Бурятии улучшился туристический сервис. Об этом она написала на страницах в соцсетях.

По роду деятельности раньше ей довольно часто приходилось летать по маршруту Москва Иркутск - Нижнеангарск - Иркутск – Москва. Для неё важно, чтобы было очень чисто, чтобы при встрече улыбались, и чтобы «было хоть какое-то подобие сервиса».

- Много лет я летала только через Иркутск. В Улан-Удэ останавливаться было невозможно. Грязные такси, водители, которые могли орать на тебя просто так, ужасная встреча в аэропорту, сервиса ноль, в отелях был какой-то треш, пообедать было негде, в целом, атмосфера была не самая приятная. Гостей я отправляла всегда через Иркутск. Когда они хотели лететь через Улан-Удэ, я говорила категорично: «НЕТ». Все частные борты я отправляла только в Иркутск. Когда по воле срочных пересадок или перелётов я оказывалась в Улан-Удэ, я раздражалась, бесилась, злилась на всё. Работа нервная, постоянные вопросы, проблемы, постоянно нужен нормальный интернет, - начала Оксана Градова.

По её словам, лишь бы не лететь через Улан-Удэ, она ездила по бездорожью по 16 часов. А командировка в столицу Бурятии вызывала раздражение, о чём знали все помощники Оксаны Градовой.

Но с этого года ситуация, по её мнению, изменилась в лучшую сторону. Теперь всех гостей она отправляет только через Улан-Удэ.

- В этом году я не пустила ни один частный борт в Иркутск. Всех гостей я старалась везти только через Улан-Удэ. Потому что аэропорт стал работать как часы. Потому что все улыбаются, решение любого вопроса стало занимать три минуты. Единственный минус — отсутствие рейсов «Аэрофлота» (простите, но очень многие летают только им). Остальное – идеально, - написала Оксана Градова.

Когда она сама прилетает в столицу Бурятии, то старается пройти путь гостя, чтобы знать, как его встретят. По словам отельера, она не пользуется служебным положением.

- Теперь я знаю, что встретят. И встретят хорошо. Вызываю простое такси, еду на нём. Водители стали какие-то другие. Улыбаются, говорят что-то (есть, конечно, экземпляры, но они везде есть). В отелях все улыбаются, все тебе рады, все хотят помочь. В торговых центрах стали все милые, доброжелательные. И теперь я дышу свободным воздухом в этом городе, - призналась Оксана Градова.

«Сегодня я со спокойной душой могу отправить гостей и любого человека, который попросит рекомендацию сюда. В столицу Бурятии. И я знаю, что здесь встретят с улыбкой, помогут, расскажут, с теплом и душой примут всех», - продолжила отельер.

Оксана Градова также призналась, что «всем нам» есть куда стремиться - «Нет предела совершенству».

- Но то, что происходит сегодня, как-то вдохновляет меня что ли... И хочется чаще смотреть на это солнце, которое так ярко светит в Бурятии. Хочется, чтобы каждый увидел его и увидел, конечно же, Байкал. Мораль сей басни такова. Все в Бурятию и на Байкал. Здесь чувствуешь себя немножко счастливее, несмотря на всё. Любовь. Бурятия. Байкал, - заключила Оксана Градова.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной она назвала противодействие коронавирусу в Бурятии лучшим в стране.

туризм гостиничный бизнес
 
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