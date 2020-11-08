Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»

Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова похвалила Улан-Удэ за сервис
Генеральный директор Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya Оксана Градова призналась, что в Бурятии улучшился туристический сервис. Об этом она написала на страницах в соцсетях.
По роду деятельности раньше ей довольно часто приходилось летать по маршруту Москва Иркутск - Нижнеангарск - Иркутск – Москва. Для неё важно, чтобы было очень чисто, чтобы при встрече улыбались, и чтобы «было хоть какое-то подобие сервиса».
⠀
- Много лет я летала только через Иркутск. В Улан-Удэ останавливаться было невозможно. Грязные такси, водители, которые могли орать на тебя просто так, ужасная встреча в аэропорту, сервиса ноль, в отелях был какой-то треш, пообедать было негде, в целом, атмосфера была не самая приятная. Гостей я отправляла всегда через Иркутск. Когда они хотели лететь через Улан-Удэ, я говорила категорично: «НЕТ». Все частные борты я отправляла только в Иркутск. Когда по воле срочных пересадок или перелётов я оказывалась в Улан-Удэ, я раздражалась, бесилась, злилась на всё. Работа нервная, постоянные вопросы, проблемы, постоянно нужен нормальный интернет, - начала Оксана Градова.
По её словам, лишь бы не лететь через Улан-Удэ, она ездила по бездорожью по 16 часов. А командировка в столицу Бурятии вызывала раздражение, о чём знали все помощники Оксаны Градовой.
Но с этого года ситуация, по её мнению, изменилась в лучшую сторону. Теперь всех гостей она отправляет только через Улан-Удэ.
⠀
- В этом году я не пустила ни один частный борт в Иркутск. Всех гостей я старалась везти только через Улан-Удэ. Потому что аэропорт стал работать как часы. Потому что все улыбаются, решение любого вопроса стало занимать три минуты. Единственный минус — отсутствие рейсов «Аэрофлота» (простите, но очень многие летают только им). Остальное – идеально, - написала Оксана Градова.
Когда она сама прилетает в столицу Бурятии, то старается пройти путь гостя, чтобы знать, как его встретят. По словам отельера, она не пользуется служебным положением.
- Теперь я знаю, что встретят. И встретят хорошо. Вызываю простое такси, еду на нём. Водители стали какие-то другие. Улыбаются, говорят что-то (есть, конечно, экземпляры, но они везде есть). В отелях все улыбаются, все тебе рады, все хотят помочь. В торговых центрах стали все милые, доброжелательные. И теперь я дышу свободным воздухом в этом городе, - призналась Оксана Градова.
«Сегодня я со спокойной душой могу отправить гостей и любого человека, который попросит рекомендацию сюда. В столицу Бурятии. И я знаю, что здесь встретят с улыбкой, помогут, расскажут, с теплом и душой примут всех», - продолжила отельер.
Оксана Градова также призналась, что «всем нам» есть куда стремиться - «Нет предела совершенству».
⠀
- Но то, что происходит сегодня, как-то вдохновляет меня что ли... И хочется чаще смотреть на это солнце, которое так ярко светит в Бурятии. Хочется, чтобы каждый увидел его и увидел, конечно же, Байкал. Мораль сей басни такова. Все в Бурятию и на Байкал. Здесь чувствуешь себя немножко счастливее, несмотря на всё. Любовь. Бурятия. Байкал, - заключила Оксана Градова.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной она назвала противодействие коронавирусу в Бурятии лучшим в стране.
Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говоря о фронтовиках, нельзя забывать и об участниках «секретных» локальных войн. Почти 70 лет прошло с начала Корейской войны, сегодня становятся достоянием широкой общественности множество интересных фактов. История замалчивает многие деяния сторон противников, но интерес к периоду «холодной войны» и противостоянию США и СССР, ныне Российской Федерации, только увеличивается. А судьбы участников конфликта остаются неизменным фактом их воинской отваги и чести
Соревнования проводились в Туле
Ущерб составил 13 тысяч рублей
Идею озвучил пользователь Сети
Преступление произошло на проспекте Строителей
Общее число случаев заражения приближается к 13,5 тысячам
Они обвиняются в служебном подлоге
Возбуждено уголовное дело
Местами в Бурятии воздух прогреется до +7
10 ноября будут подведены итоги самой статусной национальной премии «Золотая маска», и станет понятно, в каком статусе войдёт в историю «Талисман»: первый в истории бурятского балета лауреат российского театрального «Оскара» или всё-таки номинант
Международный турнир проходит в Варшаве
О том, как выглядела площадь Славы в Улан-Удэ 16 лет назад и как она изменилась
Коммунисты провели импровизированный митинг 7 ноября. ФОТО
В первом выпуске шоу «Большой балет» артисты из Бурятии представили визитную карточку
Вышедшие на площадь сироты несколько лет не могут добиться жилья