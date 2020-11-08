Известный московский отельер: «Любовь. Бурятия. Байкал»

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говоря о фронтовиках, нельзя забывать и об участниках «секретных» локальных войн. Почти 70 лет прошло с начала Корейской войны, сегодня становятся достоянием широкой общественности множество интересных фактов. История замалчивает многие деяния сторон противников, но интерес к периоду «холодной войны» и противостоянию США и СССР, ныне Российской Федерации, только увеличивается. А судьбы участников конфликта остаются неизменным фактом их воинской отваги и чести