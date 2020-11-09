В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 ноября по республике ночью по северной половине, днём по крайнему северу местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура -8-13, местами -18-23, по Прибайкалью при облачности -2-7 градусов, днём от -1 до +4, местами -5-10, по юго-западу и крайнему югу до +5+9.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -8-10, днём +2+4 градусов.
В Улан-Удэ до +4 градусов
Общество, Фото:
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