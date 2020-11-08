Бурятский боксёр победил на всероссийских соревнованиях

Соревнования проводились в Туле



Бурятский спортсмен Баир Батлаев стал победителем XXVI всероссийских соревнований по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». Соревнования проходили со 2 по 7 ноября.

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В турнире участвовали 86 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации, а также двух городов федерального значения.

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Спортсмен сборной команды Бурятии Баир Батлаев стал победителем «Гран-при Тулы» в весовой категории до 52 кг. Боксёр тренируется под руководством Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова.

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Также Баир Батлаев был награждён специальным призом как лучший боксёр турнира, сообщает федерация бокса Бурятии.

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