Соревнования проводились в Туле
Бурятский спортсмен Баир Батлаев стал победителем XXVI всероссийских соревнований по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». Соревнования проходили со 2 по 7 ноября.
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В турнире участвовали 86 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации, а также двух городов федерального значения.
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Спортсмен сборной команды Бурятии Баир Батлаев стал победителем «Гран-при Тулы» в весовой категории до 52 кг. Боксёр тренируется под руководством Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова.
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Также Баир Батлаев был награждён специальным призом как лучший боксёр турнира, сообщает федерация бокса Бурятии.
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Бурятский боксёр победил на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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