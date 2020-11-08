В Улан-Удэ мужчина украл телефон у пенсионерки в магазине

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«Храни меня, мой талисман» Общество, 10 ноября будут подведены итоги самой статусной национальной премии «Золотая маска», и станет понятно, в каком статусе войдёт в историю «Талисман»: первый в истории бурятского балета лауреат российского театрального «Оскара» или всё-таки номинант





