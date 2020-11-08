Ущерб составил 13 тысяч рублей
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже телефона. Преступление произошло днём 29 октября. 62-летняя горожанка заявила, что неизвестный украл телефон в то время, когда она покупала продукты в магазине по улице Смолина. Ущерб составил 13 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 36-летний нигде не работающий, ранее не судимый улан-удэнец. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на проспекте Строителей с автомобиля пенсионера 19-летний улан-удэнец снял колёса.
В Улан-Удэ мужчина украл телефон у пенсионерки в магазине
Общество, Фото:
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