В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»

Идею озвучил пользователь Сети
Улан-удэнцы предлагают подсветить скульптуру «Беркут», установленную внутри транспортного кольца в 20 «а» квартале у Богатырского моста.
Идею озвучили на днях в паблике «Аноним 03».
-Круто было бы орла подсветить, а то совсем в темноте не видно. А как красиво было бы, - высказался автор снимка.
Пользователи Сети согласились с идеей. Своё мнение они высказывали в комментариях: «Да, красивую иллюминацию сделать не мешало бы», «Отличная идея», «Да, хорошая идея», «Да полностью согласен. Нужно донести мысль куда надо», «Да уж. С подсветкой смотрелось бы. А то одни столбы видно».
Другие поспорили, что это беркут, а не орёл, как написал автор поста. На эту претензию подписчики ответили с юмором: «Его же не видно. Поэтому утверждать орёл это или беркут, не будем)))) нужна подсветка)».
Как сообщал «Байкал-Daily», скульптуру установили в ноябре 2011 года.
Её в дар городу преподнёс художник-монументалист Александр Миронов. Памятник выполнен из бронзы, его вес - шесть тонн.
"Аноним 03"
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября подписчики этого же паблика предлагали установить подсветку на Селенгинском мосту в Улан-Удэ.
Идею озвучил пользователь Сети
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