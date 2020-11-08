В Улан-Удэ предлагают подсветить «Беркута»

Пользователи Сети согласились с идеей. Своё мнение они высказывали в комментариях: «Да, красивую иллюминацию сделать не мешало бы», «Отличная идея», «Да, хорошая идея», «Да полностью согласен. Нужно донести мысль куда надо», «Да уж. С подсветкой смотрелось бы. А то одни столбы видно».







Другие поспорили, что это беркут, а не орёл, как написал автор поста. На эту претензию подписчики ответили с юмором: «Его же не видно. Поэтому утверждать орёл это или беркут, не будем)))) нужна подсветка)».





Как сообщал «Байкал-Daily», скульптуру установили в ноябре 2011 года. Её в дар городу преподнёс художник-монументалист Александр Миронов. Памятник выполнен из бронзы, его вес - шесть тонн.





"Аноним 03"







