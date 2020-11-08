Улан-удэнец снял колёса с автомобиля пенсионера

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Преступление произошло на проспекте Строителей



Утром 11 ноября в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже от 61-летнего пенсионера. Он сообщил, что ночью неизвестный украл с его автомашины, стоящей во дворе дома по проспекту Строителей, три колеса. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался не работающий, не судимый 19-летний молодой человек.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

