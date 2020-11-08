Преступление произошло на проспекте Строителей
Утром 11 ноября в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже от 61-летнего пенсионера. Он сообщил, что ночью неизвестный украл с его автомашины, стоящей во дворе дома по проспекту Строителей, три колеса. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался не работающий, не судимый 19-летний молодой человек.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец снял колёса с автомобиля пенсионера
Общество, Фото:
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