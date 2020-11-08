В Забайкалье экс-инспекторы ГИМС предстанут перед судом

Они обвиняются в служебном подлоге



В Забайкальском крае завершено расследование уголовных дел в отношении двоих бывших государственных инспекторов ГИМС по фактам служебных подлогов (ч.1 ст. 292 УК РФ)



По версии следствия, в июле-августе 2018 года подозреваемые, являясь должностными лицами, действуя из личной заинтересованности, вынесли подложные постановления по делу об административных правонарушениях в отношении граждан в связи с якобы нарушением правил пользования маломерными судами.



Так, для улучшения показателей своей работы по привлечению судоводителей к административной ответственности, был составлен в отношении местного жителя протокол об административном правонарушении по факту управления им маломерным судном без судового билета. При этом изначально было известно, что привлекаемый к ответственности мужчина в действительности не владел маломерным судном и никакого административного правонарушения не совершал.



- В ходе проведения судебных-почерковедческих экспертиз установлена причастность лиц, к инкриминируемому противоправному деянию. Материалы уголовных дел с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Оперативное сопровождение в рамках настоящего уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с представителями ГУСБ МЧС России.

