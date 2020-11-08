В республике подвели итоги пожароопасного сезона
В Бурятии количество лесных пожаров снизилось до минимума, сообщили в республиканском ГУ МЧС.
За период действия противопожарного режима к административной ответственности привлечено свыше 4300 физических и юридических лиц. «Данный показатель является лучшим по стране», - отмечают в ведомстве.
- За уничтожение или повреждение лесных насаждений органами дознания МЧС возбуждено 41 уголовное дело. Установлено 8 виновных лиц, 3 из которых осуждены и понесли наказание, 4 привлечены к административной ответственности в виде штрафа, - рассказал начальник УНДПР Главного управления МЧС России по Бурятии Константин Скворец.
Помимо этого, в целях подготовки к пожароопасному периоду органами государственного пожарного надзора было проведено более 250 проверок и выявлено около 400 нарушений.
- К административной ответственности привлечено 101 юридическое и 114 должностных лиц на общую сумму штрафов свыше 3 млн. рублей, - рассказал Константин Скворец.
Актуальную каждую весну проблему - возгорание сухой растительности удалось частично решить благодаря работе групп профилактики. В текущем году на профилактические рейды было привлечено около 3000 человек и 690 единиц техники, что способствовало снижению количества загораний на 50%.
В Бурятии снизилось количество лесных пожаров
Общество, Фото:
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