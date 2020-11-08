Возбуждено уголовное дело
Днём 6 ноября сотрудниками наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии задержан 29-летний мужчина. У жителя села Усть-Кяхта обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. По заключению экспертизы, изъятое – марихуана весом 475 граммов.
Молодой человек нигде не работает, не судим.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли почти полкило марихуаны
Общество, Фото:
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