У жителя Бурятии изъяли почти полкило марихуаны

Возбуждено уголовное дело



Днём 6 ноября сотрудниками наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии задержан 29-летний мужчина. У жителя села Усть-Кяхта обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. По заключению экспертизы, изъятое – марихуана весом 475 граммов.



Молодой человек нигде не работает, не судим.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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