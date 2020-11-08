В Улан-Удэ ожидается небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами в Бурятии воздух прогреется до +7



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 8 ноября, в республике местами небольшой снег, днём по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём от -3 до +2, местами -7,-12 мороза, по юго-западу до +7.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём около 0.



