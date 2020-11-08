Местами в Бурятии воздух прогреется до +7
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 8 ноября, в республике местами небольшой снег, днём по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём от -3 до +2, местами -7,-12 мороза, по юго-западу до +7.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём около 0.
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
Общество, Фото:
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