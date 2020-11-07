Международный турнир проходит в Варшаве
Две спортсменки из Бурятии выиграли международный турнир Poland Open по женской борьбе, который проходит в столице Польши Варшаве. 6 ноября золото завоевали Вероника Чумикова и Мария Кузнецова.
Вероника Чумикова (Бурятия – Чувашия) выступает в категории до 57 кг. В финале она была сильнее спортсменки из Венгрии Эмесе Барка.
В весе до 65 Мария Кузнецова (Бурятия – Чувашия) боролась за золото с представительницей Молдовы Ириной Рингаче. Спортсменка из России одержала победу.
Всего 6 ноября россиянки выиграли на Poland Open восемь медалей.
Борица из Бурятии Ульяна Тукуренова (до 62 кг) осталась на седьмом месте.
Сегодня, 7 ноября в борьбу за медали в Варшаве вступит ещё одна представительница Бурятии Евгения Захарченко (до 72 кг).
Как сообщал «Байкал-Daily», на чемпионате России по женской борьбе, который состоялся в конце сентября, у Бурятии пять наград. В том числе медали завоевали те же Вероника Чумикова (золото) и Мария Кузнецова (серебро).
Бурятские борицы выиграли два золота в Польше
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