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Улан-удэнцы собрались на площади Советов в годовщину революции

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коммунисты провели импровизированный митинг 7 ноября. ФОТО

Сегодня, 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, бурятские коммунисты по традиции собрались в центре Улан-Удэ. Сперва на площади Революции почтили память павших революционеров. «Собрались, несмотря на запреты властей и коронавирус», - отмечают в Бурятском региональном отделении КПРФ.

Перед собравшимся с краткими речами выступили лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, второй секретарь БРО КПРФ Виктор Малышенко и первый секретарь Октябрьского района Тумэн Дондоков.

Под революционные и советские песни, с речёвками, колонна коммунистов и их сторонников прошагала на площадь Советов, к памятнику Владимиру Ленину. По ходу шествия автомобилисты приветствовали сигналами клаксонов.

На площади Советов также состоялся недолгий импровизированный митинг. К памятнику Ленина возложили цвет. Встала вахта с красным флагом.

Иван Баженов, который был в 70-х годах комсомольцем, напомнил собравшимся, что 79 лет назад с Красной площади Москвы на передовую – прямо в пекло битвы с фашистами – отправились участники парада, посвящённого 24-й годовщине Октябрьской Революции. Иван Баженов также отметил, что ровно 40 лет назад с площади Советов на стройку БАМа отправился знаменитый отряд «Комсомолец Бурятии». В числе бойцов отряда был также и сам выступающий.

Справка:

7 ноября в России отмечается День Октябрьской революции 1917 года.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооружённое восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов.

В СССР 7 ноября был «красным днём календаря», то есть государственным праздником, который отмечали обязательными демонстрациями трудящихся в каждом городе.

После распада Советского Союза праздник был сперва переименован в День согласия и примирения, а затем и вовсё упразднён.

С 2005 года 7 ноября входит только в перечень памятных дат как День воинской славы России – день проведения военного парада на Красной площади 1941 года.

Вместо 7 ноября выходным днём стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.
КПРФ митинг Праздники
 
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