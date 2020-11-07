Улан-удэнцы собрались на площади Советов в годовщину революции

Коммунисты провели импровизированный митинг 7 ноября. ФОТО
Сегодня, 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, бурятские коммунисты по традиции собрались в центре Улан-Удэ. Сперва на площади Революции почтили память павших революционеров. «Собрались, несмотря на запреты властей и коронавирус», - отмечают в Бурятском региональном отделении КПРФ.
Перед собравшимся с краткими речами выступили лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, второй секретарь БРО КПРФ Виктор Малышенко и первый секретарь Октябрьского района Тумэн Дондоков.
Под революционные и советские песни, с речёвками, колонна коммунистов и их сторонников прошагала на площадь Советов, к памятнику Владимиру Ленину. По ходу шествия автомобилисты приветствовали сигналами клаксонов.
На площади Советов также состоялся недолгий импровизированный митинг. К памятнику Ленина возложили цвет. Встала вахта с красным флагом.
Иван Баженов, который был в 70-х годах комсомольцем, напомнил собравшимся, что 79 лет назад с Красной площади Москвы на передовую – прямо в пекло битвы с фашистами – отправились участники парада, посвящённого 24-й годовщине Октябрьской Революции. Иван Баженов также отметил, что ровно 40 лет назад с площади Советов на стройку БАМа отправился знаменитый отряд «Комсомолец Бурятии». В числе бойцов отряда был также и сам выступающий.
Справка:
7 ноября в России отмечается День Октябрьской революции 1917 года.
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооружённое восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов.
В СССР 7 ноября был «красным днём календаря», то есть государственным праздником, который отмечали обязательными демонстрациями трудящихся в каждом городе.
После распада Советского Союза праздник был сперва переименован в День согласия и примирения, а затем и вовсё упразднён.
С 2005 года 7 ноября входит только в перечень памятных дат как День воинской славы России – день проведения военного парада на Красной площади 1941 года.
Вместо 7 ноября выходным днём стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.
Улан-удэнцы собрались на площади Советов в годовщину революции
Общество, Фото:
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