Улан-удэнцы собрались на площади Советов в годовщину революции

Коммунисты провели импровизированный митинг 7 ноября. ФОТО



Сегодня, 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, бурятские коммунисты по традиции собрались в центре Улан-Удэ. Сперва на площади Революции почтили память павших революционеров. «Собрались, несмотря на запреты властей и коронавирус», - отмечают в Бурятском региональном отделении КПРФ.



Перед собравшимся с краткими речами выступили лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, второй секретарь БРО КПРФ Виктор Малышенко и первый секретарь Октябрьского района Тумэн Дондоков.



Под революционные и советские песни, с речёвками, колонна коммунистов и их сторонников прошагала на площадь Советов, к памятнику Владимиру Ленину. По ходу шествия автомобилисты приветствовали сигналами клаксонов.



На площади Советов также состоялся недолгий импровизированный митинг. К памятнику Ленина возложили цвет. Встала вахта с красным флагом.



Иван Баженов, который был в 70-х годах комсомольцем, напомнил собравшимся, что 79 лет назад с Красной площади Москвы на передовую – прямо в пекло битвы с фашистами – отправились участники парада, посвящённого 24-й годовщине Октябрьской Революции. Иван Баженов также отметил, что ровно 40 лет назад с площади Советов на стройку БАМа отправился знаменитый отряд «Комсомолец Бурятии». В числе бойцов отряда был также и сам выступающий.



Справка:



7 ноября в России отмечается День Октябрьской революции 1917 года.



7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооружённое восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов.



В СССР 7 ноября был «красным днём календаря», то есть государственным праздником, который отмечали обязательными демонстрациями трудящихся в каждом городе.



После распада Советского Союза праздник был сперва переименован в День согласия и примирения, а затем и вовсё упразднён.



С 2005 года 7 ноября входит только в перечень памятных дат как День воинской славы России – день проведения военного парада на Красной площади 1941 года.



Вместо 7 ноября выходным днём стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.

