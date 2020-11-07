Лучший участковый Бурятии встретил свою любовь на службе









Лаврентий Моксонов пришёл в органы внутренних дел в 2017 году. В полиции служит его старший брат, также начинавший с должности участкового. Лаврентий рассказывает, что брат во всём для него пример.



Лучший участковый республики счастливо женат. Свою возлюбленную он встретил благодаря работе, супруга также трудится в МВД.



- С Лаврентием мы познакомились на работе, мы вместе стажировались. Мне он сразу понравился – порядочный человек, ответственный в работе, - рассказала его жена.



Супруги воспитывают сына. Жена Лаврентия рассказывает, что он заботливый и добрый отец.



Лаврентию Моксонову нужна поддержка в интернет-голосовании всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Сейчас у участкового из Бурятии – 663 голоса (среднее количество).



Лидирует, по предварительным результатам, представитель Тульской области. За него проголосовали 7531 человек. Наименьшее количество голосов у конкурсанта из Томской области – 76. Всего же в конкурсе участвуют участковые из более чем 80 регионов.



Вплоть до 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет поддержать одного из кандидатов на звание лучшего участкового России на портале издательского дома «Комсомольская правда».



Победителя ждёт ценный подарок – внедорожник «Патриот». Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.





Уже через три дня на портале «Комсомольской правды» завершится голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции России 2020 года. Бурятию представляет сотрудник улан-удэнского отдела полиции №1, лейтенант Лаврентий Моксонов. Именно он победил в конкурсе «Народный участковый Бурятии».