Житель Бурятии снял надвигающуюся на деревню бурю

Снежное облако двигалось с большой скоростью
Житель села Цагатуй Джидинского района Бурятии успел запечатлеть на камеру надвигающуюся на населённый пункт снежную бурю.
Метель началась около 16:00. Снежное облако двигалось с большой скоростью и буквально за несколько секунд окутало деревню.
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Автор видео рассказал «Байкал-Daily», что постройки и имущество в ограде не пострадало. У соседей также обошлось без происшествий. Сейчас в деревне погода спокойная и идёт снег.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Улан-Удэ
также обрушилась снежная буря
. Видимость в городе была практически нулевая. Метеорологи объявили штурмовое предупреждение на 7 ноября.
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