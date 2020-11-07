Ночью в республике температура опускалась до -21
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 ноября по республике ночью местами снег, метель, заносы, гололедица, накаты. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 16-21 м/с. Температура -7-12, местами -16-21 градусов.
Днём по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура -3-8, местами до -13, по югу и юго-западу до +2 градусов.
В Улан-Удэ ночью возможен снег, днём без осадков. Ветер ночью северо-западный 12-17 м/с, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью -8-10, днём -3-5 градусов.
В Бурятии сохранится снежная непогода
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