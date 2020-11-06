Суд простил покупателей байкальского омуля

Ловцу омуля дали два года условно



Ольхонский районный суд рассмотрел дела трёх жителей Иркутской области о незаконной ловле байкальского омуля.



Один из мужчин в начале февраля 2020 года в акватории озера Байкал сетью поймал 188 омулей. Ущерб был оценён в 700 тысяч рублей. Рыбу он продал двум другим обвиняемым.



Суд назначил ловцу омуля два года условно, с испытательным сроком два года. В отношении других двух мужчин суд принял решение о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.



- Также удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

