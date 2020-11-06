 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах

Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Инспектор поведал, как пьяные водители пытаются провести полицейских

На популярном развлекательном портале «Пикабу» появился пост о пьяных водителях. Автор поста, пользователя Lassary привёл рассказ своего друга – инспектора ГИБДД из Бурятии. Он поведал о том, как пьяные водители при задержании прикидываются спящими.

- Когда задерживаешь автомобиль с нетрезвым водителем, он в 99% случаев останавливается, закрывает центральный замок и «ложится спать» - на водительском сидении, пассажирском или заднем диване. Дескать, я просто уснул, а кто управлял ТС и нарушал ПДД (а то и устроил ДТП) - не знаю, - говорится в сообщении.

Инспекторы просят в таком случае водителя предъявить документы и выйти из машины. Но бывает, что водитель притворяется, что «крепко спит».

- Обращаешься к прохожим: граждане, пожалуйста, подойдите, мужчине плохо. Посмотрите: он не реагирует на законные требования сотрудников полиции, не отзывается на имя и вообще, мог потерять сознание. Видите? Слышите? Вы понимаете, что возможно, прихватило сердце (инсульт, инфаркт, простатит)? Его надо спасать, - описал сотрудник порядок действий.

Сообщается, что раньше в том числе применялось битьё автомобильных стёкол.

- Сразу после этого спящий красавец извлекается из салона и «продувается», отправляется на медицинское освидетельствование в больницу или фиксируется отказ в прохождении медицинского освидетельствования, - поделился пользователь «Пикабу».

Впрочем, в комментариях пользователи выразили сомнение, что сотрудники ГИБДД, действительно, бьют стёкла. «Инспекторам проблемы в перспективе не нужны», - поделился мнением другой пользователь.

ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Боксёры Бурятии взяли 3 медали всероссийских соревнований
Боксёры Бурятии взяли 3 медали всероссийских соревнований
Общество, 06.11.2020
«Золото» в весовой категории 64 кг выиграл Доржо Дахаев
Суд простил покупателей байкальского омуля
Суд простил покупателей байкальского омуля
Общество, 06.11.2020
Ловцу омуля дали два года условно
Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах
Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах
Общество, 06.11.2020
Инспектор поведал, как пьяные водители пытаются провести полицейских
В Бурятии вновь передали штормовое предупреждение
В Бурятии вновь передали штормовое предупреждение
Общество, 06.11.2020
На дорогах гололёдица и снежные накаты
В Бурятии назвали причину роста заболеваемости ковидом
В Бурятии назвали причину роста заболеваемости ковидом
Общество, 06.11.2020
Больных попросили не расслабляться и соблюдать меры безопасности
В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники
В Бурятии появятся «ковидные» поликлиники
Общество, 06.11.2020
Здесь больные коронавирусом в лёгкой форме смогут получать медпомощь
В Улан-Удэ ремонтируют 10-метровый факел
В Улан-Удэ ремонтируют 10-метровый факел
Общество, 06.11.2020
Приведут в порядок один из первых советских скверов
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки
Общество, 06.11.2020
На помощь врачам направляют студентов-медиков
В Бурятии разъяснили особенности повторного заражения коронавирусом
В Бурятии разъяснили особенности повторного заражения коронавирусом
Общество, 06.11.2020
Переболевших жителей Бурятии всё же просят соблюдать все меры безопасности
На Улан-Удэ обрушилась снежная буря
На Улан-Удэ обрушилась снежная буря
Общество, 06.11.2020
Очень резко видимость снизилась практически до нулевой
В Бурятии на переписи будут работать волонтёры
В Бурятии на переписи будут работать волонтёры
Общество, 06.11.2020
Одним из нововведений предстоящей переписи станет работа «цифровых» волонтёров переписи
В Бурятии дали прогноз выхода на плато по коронавирусу
В Бурятии дали прогноз выхода на плато по коронавирусу
Общество, 06.11.2020
В последнее время в республике стабильно высокие ковидные показатели
В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
Общество, 06.11.2020
Спички хранились в доступном для детей месте
В Улан-Удэ появилась улица Любимая
В Улан-Удэ появилась улица Любимая
Общество, 06.11.2020
Названия улицам могут дать сами жители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^