Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах

Инспектор поведал, как пьяные водители пытаются провести полицейских



На популярном развлекательном портале «Пикабу» появился пост о пьяных водителях. Автор поста, пользователя Lassary привёл рассказ своего друга – инспектора ГИБДД из Бурятии. Он поведал о том, как пьяные водители при задержании прикидываются спящими.



- Когда задерживаешь автомобиль с нетрезвым водителем, он в 99% случаев останавливается, закрывает центральный замок и «ложится спать» - на водительском сидении, пассажирском или заднем диване. Дескать, я просто уснул, а кто управлял ТС и нарушал ПДД (а то и устроил ДТП) - не знаю, - говорится в сообщении.



Инспекторы просят в таком случае водителя предъявить документы и выйти из машины. Но бывает, что водитель притворяется, что «крепко спит».



- Обращаешься к прохожим: граждане, пожалуйста, подойдите, мужчине плохо. Посмотрите: он не реагирует на законные требования сотрудников полиции, не отзывается на имя и вообще, мог потерять сознание. Видите? Слышите? Вы понимаете, что возможно, прихватило сердце (инсульт, инфаркт, простатит)? Его надо спасать, - описал сотрудник порядок действий.



Сообщается, что раньше в том числе применялось битьё автомобильных стёкол.



- Сразу после этого спящий красавец извлекается из салона и «продувается», отправляется на медицинское освидетельствование в больницу или фиксируется отказ в прохождении медицинского освидетельствования, - поделился пользователь «Пикабу».



Впрочем, в комментариях пользователи выразили сомнение, что сотрудники ГИБДД, действительно, бьют стёкла. «Инспекторам проблемы в перспективе не нужны», - поделился мнением другой пользователь.



