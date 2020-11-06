Инспектор поведал, как пьяные водители пытаются провести полицейских
На популярном развлекательном портале «Пикабу» появился пост о пьяных водителях. Автор поста, пользователя Lassary привёл рассказ своего друга – инспектора ГИБДД из Бурятии. Он поведал о том, как пьяные водители при задержании прикидываются спящими.
- Когда задерживаешь автомобиль с нетрезвым водителем, он в 99% случаев останавливается, закрывает центральный замок и «ложится спать» - на водительском сидении, пассажирском или заднем диване. Дескать, я просто уснул, а кто управлял ТС и нарушал ПДД (а то и устроил ДТП) - не знаю, - говорится в сообщении.
Инспекторы просят в таком случае водителя предъявить документы и выйти из машины. Но бывает, что водитель притворяется, что «крепко спит».
- Обращаешься к прохожим: граждане, пожалуйста, подойдите, мужчине плохо. Посмотрите: он не реагирует на законные требования сотрудников полиции, не отзывается на имя и вообще, мог потерять сознание. Видите? Слышите? Вы понимаете, что возможно, прихватило сердце (инсульт, инфаркт, простатит)? Его надо спасать, - описал сотрудник порядок действий.
Сообщается, что раньше в том числе применялось битьё автомобильных стёкол.
- Сразу после этого спящий красавец извлекается из салона и «продувается», отправляется на медицинское освидетельствование в больницу или фиксируется отказ в прохождении медицинского освидетельствования, - поделился пользователь «Пикабу».
Впрочем, в комментариях пользователи выразили сомнение, что сотрудники ГИБДД, действительно, бьют стёкла. «Инспекторам проблемы в перспективе не нужны», - поделился мнением другой пользователь.
Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах
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