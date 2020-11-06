В Бурятии объявили призёров конкурса «Память сильнее времени»

Школьники описывали и рисовали подвиг воинов Великой Отечественной, локальных и военных конфликтов



В Бурятии стали известны результаты республиканского конкурса «Память сильнее времени». Конкурс проходил в рамках сохранения исторической памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, локальных и военных конфликтов. К участию были допущены 60 творческих работ детей, ставших победителями школьного и муниципального этапов.



По результатам работы жюри призовые места распределились следующим образом.



В номинации «Сочинение-рассказ «Мои родные – участники Великой Отечественной войны» среди 1-4 классов первое место занял Иван Шатохин, ученик МАОУ «СОШ №25» г. Улан-Удэ. В своём сочинении он рассуждает о сути героизма: «Вот они, герои! Не человеки-пауки, не бэтмены, а настоящие люди, жившие на этой земле, и такие молодые на фотографиях. Герои – это девушки, отдавшие молодость ВОЙНЕ. Наши прабабушки и прадедушки, прошедшие войну или оставшиеся там навсегда. Отважные воины, защитившие Родину. Честные и скромные труженики». Второе место у Евгения Будённого, ученика МАОУ «СОШ №25» г. Улан-Удэ. В своей работе он рассказывает о боевых заслугах прадеда и о тихой смерти молодой санинструкторши на ладожской «дороге жизни». Третьим стал Егор Асташов, ученик МАОУ «Хоринская СОШ №2». Своё сочинение он посвятил прадеду, которого не застал в живых.



Среди 5-7 классов победила Милана Воронина, ученица МАОУ «Лингвистическая гимназия №3» г. Улан-Удэ. Милана описала жизнь своей прабабушки в годы войны, которая была в это время совсем девчонкой. Второе место занял Далай Лодоев, ученик МАОУ «СОШ №52» г. Улан-Удэ. В своем сочинении Далай приходит к важной мысли: «Я против войны, потому что война – это разрушенные жизни, осиротевшие дети, смерть и ранения, голод, нищета и постоянный страх. Война не забывается никогда. Мы живём для того, чтобы предотвратить последующие войны». Третье место у Максима Кавизина, ученика МБОУ «Мало-Куналейская СОШ». Максим нашёл тетрадь прадеда «Мои воспоминания о войне». Эта тетрадь стала бесценным историческим источником.



В возрастной категории 8-11 классов лучший рассказ о родных написала Белла Ульзетуева, ученица МАОУ «СОШ №1» г. Улан-Удэ. Белла попыталась описать воспоминания и чувства своей 7-летней бабушки, у которой война забрала самого родного человека. Второй стала Татьяна Попова, ученица МАОУ «Шигаевская СОШ». В сочинении Татьяна много размышляет о жизни и положении своих прапрадедушки и прапрабабушки, сетует о неумолимости времени и хрупкости человеческой жизни и памяти. Третье место заняла Арина Сутурина, ученица МБОУ «Мало-Куналейская СОШ». В форме письма, как к живому, она обращается к своему прадеду. Пишет ему о своей тоске, о гордости, даёт обещание помнить про его боевой путь, его заботу о семье.



В номинации «Сочинение-рассказ «Выстрелы после Победы» (о героях и участниках локальных войн и военных конфликтов, об участниках контртеррористических акций на Северном Кавказе)» участвовали 8-11 классы. Лучшей работой стал рассказ Софьи Федосеевой, ученицы МАОУ «СОШ №7» г. Улан-Удэ. В сочинении рассказывается трагическая история воина-афганца Константина Павлюкова. Второе место получила Ксения Надточина, ученица МАОУ «СОШ №52» г. Улан-Удэ. Ксения посвятила сочинение своему отцу – ветерану второй чеченской войны. Третье место досталось Анастасии Колодиной, ученице МБОУ «Окино-Ключевская СОШ». Насте удалось передать историю взросления мужественного человека Петра Лазарева.



Младшие классы с 1 по 4 также принимали участие в номинации «Рисунки о Великой Отечественной войне». Первое место выиграл Богдан Федотов, ученик МАОУ «СОШ №1» г. Улан-Удэ. Он подготовил рисунок с названием «Победа», в котором попытался представить, что заключено в этом слове для жителей Родины. Второе место занял Андрей Фролов, ученик МАОУ «СОШ № 7» г. Улан-Удэ. В своем рисунке маленький художник попытался показать свое уважение и почёт к подвигу прадедушки. Тройку призёров замкнула Дарья Тимко, ученица МАУ ДО «ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ. Она нарисовала ветерана Великой Отечественной войны на фоне мирного пейзажа.



Победители конкурса и их руководители награждаются дипломами, ценными призами и медалями. Работы победителей будут изданы в газете «Судьба», сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

