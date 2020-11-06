В Улан-Удэ ремонтируют 10-метровый факел













В сквере имени Сенчихина в Улан-Удэ ремонтируют мемориальный комплекс.Один из первых советских скверов приводят в порядок в рамках проекта «Народный бюджет». За этот пункт проголосовало большинство жителей округа, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.В октябре здесь начались строительно-монтажные работы. Восстанавливают внешний вид скульптурной композиции, символизирующей факел и памятника «Братская могила пяти руководителей революционных выступлений трудящихся г. Верхнеудинска в 1905-1906 гг.».За годы подпорные стенки площадки скульптурной композиции пришли в негодное состояние: штукатурка практически везде разрушилась, сам памятник стал грязным и требовал восстановления.- Подрядная организация отбила старую штукатурку с поверхностей, установила армирующую фасадную сетку, нанесла улучшенную штукатурку фасадов цементно-известковым раствором по камню, - сообщает комитет городского хозяйства.После завершения работ на подпорных стенках, подрядчики занялись восстановлением скульптурной композиции. Скульптуры-факелы были заново отделаны мраморной крошкой. Из-за низких температур потребовалось строительство специальных боксов, в котором тепловая пушка создает нужные условия для нанесения отделки.Сейчас подрядчики перешли к отделке главного элемента композиции - 10-метровой колонне, символизирующей факел. Также в сквере были также установлены новые детские игровые комплексы.Сквер имени Сенчихина назван в честь Героя Советского Союза Прокофия Сенчихина. Идея установки памятника принадлежит жителям округа. В 2015 году был открыт бюст, на торжественное открытие приехал из Кемерово внук Героя СССР.Работы по обустройству сквера начались в 1986 году и были продолжены только в 2008 году. Здесь было уложено 12 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, завершена скульптурная композиция, символизирующая факел. Также был открыт мемориальный комплекс «Братская могила пяти руководителей революционных выступлений трудящихся г. Верхнеудинска в 1905-1906 гг.»