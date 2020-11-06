Принятые меры призваны остановить рост заболевших
В Забайкальском крае продлили каникулы для младших классов. Также часть обучающихся переведут на дистанционный режим после завершения каникул. Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья – там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний.
Как объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора, увеличение каникулярных дней с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе школьников. Продление каникул и дистанционное обучение позволит избежать дополнительной перегрузки системы здравоохранения. Кроме того, многие учителя школ относятся к старшей возрастной категории, где высокие риски поражения болезнью.
Таким образом, для забайкальских школ устанавливается новый режим работы. Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов.
Режим распространяется на ряд муниципалитетов, где эпидобстановка из-за коронавируса вызывает опасения специалистов. Населённые пункты, в которых вводятся ограничения:
- Чита, Читинский район, Агинский Бурятский округ – 100% школ;
- Борзинский район: Борзя, Шерловая Гора;
- Карымский район: Кармыское, Дарасун, Курорт Дарасун;
- г. Нерчинск;
- г. Петровск-Забайкальский, с. Баляга;
- г. Приаргунск;
- г. Сретенск, п. Кокуй;
- ЗАТО п. Горный;
- п. Чернышевск;
- Шилкинский район: города Шилка и Первомайск;
- г. Могоча.
Решение призвано остановить пути распространения коронавируса. Разграничение потоков возрастных групп поможет сократить заболеваемость. По данным на 5 ноября, за сутки причина смерти от COVID-19 подтверждена ещё у восьмерых жителей региона, за весь период – 170. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье установили новый режим работы школ
Общество, Фото:
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