В Забайкалье установили новый режим работы школ

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Принятые меры призваны остановить рост заболевших



В Забайкальском крае продлили каникулы для младших классов. Также часть обучающихся переведут на дистанционный режим после завершения каникул. Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья – там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний.



Как объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора, увеличение каникулярных дней с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе школьников. Продление каникул и дистанционное обучение позволит избежать дополнительной перегрузки системы здравоохранения. Кроме того, многие учителя школ относятся к старшей возрастной категории, где высокие риски поражения болезнью.



Таким образом, для забайкальских школ устанавливается новый режим работы. Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов.



Режим распространяется на ряд муниципалитетов, где эпидобстановка из-за коронавируса вызывает опасения специалистов. Населённые пункты, в которых вводятся ограничения:

- Чита, Читинский район, Агинский Бурятский округ – 100% школ;

- Борзинский район: Борзя, Шерловая Гора;

- Карымский район: Кармыское, Дарасун, Курорт Дарасун;

- г. Нерчинск;

- г. Петровск-Забайкальский, с. Баляга;

- г. Приаргунск;

- г. Сретенск, п. Кокуй;

- ЗАТО п. Горный;

- п. Чернышевск;

- Шилкинский район: города Шилка и Первомайск;

- г. Могоча.



Решение призвано остановить пути распространения коронавируса. Разграничение потоков возрастных групп поможет сократить заболеваемость. По данным на 5 ноября, за сутки причина смерти от COVID-19 подтверждена ещё у восьмерых жителей региона, за весь период – 170. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

