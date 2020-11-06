Очень резко видимость снизилась практически до нулевой
Сегодня в третьем часу дня на Улан-Удэ обрушилась снежная буря. Были сильнейшие порывы ветра и снегопад. Видимость резко опустилась, едва ли до нулевой.
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Жители активно делятся впечатлениями в соцсетях. «Ну и метель», - написал пользователь паблика «Аноним 03».
«Что за кошмар на улице», - поделился в «Бурятия онлайн» местный житель. На видео запечатлено, как порывы ветра отрывают навес из поликарбоната.
«0 видимости» запечатлели прохожие возле ТРЦ «Пиплс Парк».
Отметим, по прогнозам синоптиков в Улан-Удэ сегодня ожидался снег, сильные снегопады обещали не в столице республики, а по Прибайкалью.
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