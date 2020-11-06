







Жители активно делятся впечатлениями в соцсетях. «Ну и метель», - написал пользователь паблика «Аноним 03».



«Что за кошмар на улице», - поделился в «Бурятия онлайн» местный житель. На видео запечатлено, как порывы ветра отрывают навес из поликарбоната.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бурятия - Онлайн (@buryatia_online) 5 Ноя 2020 в 10:43 PST



«0 видимости» запечатлели прохожие возле ТРЦ «Пиплс Парк». «0 видимости» запечатлели прохожие возле ТРЦ «Пиплс Парк».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аноним - Бурятия - Улан-Удэ (@anonim__03) 5 Ноя 2020 в 10:39 PST



Отметим, по прогнозам синоптиков в Улан-Удэ сегодня ожидался снег, сильные снегопады обещали не в столице республики, а по Прибайкалью.

Отметим, по прогнозам синоптиков в Улан-Удэ сегодня ожидался снег, сильные снегопады обещали не в столице республики, а по Прибайкалью.

Сегодня в третьем часу дня на Улан-Удэ обрушилась снежная буря. Были сильнейшие порывы ветра и снегопад. Видимость резко опустилась, едва ли до нулевой.