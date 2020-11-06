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На Улан-Удэ обрушилась снежная буря

На Улан-Удэ обрушилась снежная буря
Общество, 
Очень резко видимость снизилась практически до нулевой

Сегодня в третьем часу дня на Улан-Удэ обрушилась снежная буря. Были сильнейшие порывы ветра и снегопад. Видимость резко опустилась, едва ли до нулевой. 



Жители активно делятся впечатлениями в соцсетях. «Ну и метель», - написал пользователь паблика «Аноним 03».

«Что за кошмар на улице», - поделился в «Бурятия онлайн» местный житель. На видео запечатлено, как порывы ветра отрывают навес из поликарбоната. 



«0 видимости» запечатлели прохожие возле ТРЦ «Пиплс Парк».



Отметим, по прогнозам синоптиков в Улан-Удэ сегодня ожидался снег, сильные снегопады обещали не в столице республики, а по Прибайкалью. 
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