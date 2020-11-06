В Иркутской области школы переведут на дистанционное обучение

С 9 ноября школьники будут учиться две недели дома



Школы Иркутской области переходят на двухнедельное дистанционное обучение с 9 ноября. Такое решение приняли 5 ноября на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области по рекомендации Роспотребнадзора. Причиной стало необходимость сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе. Актуальность этой меры признали и во время проведения оперативного штаба.



Однако окончательное решение будут принимать главы муниципалитетов. По словам губернатора Игоря Кобзева, в каждом муниципалитете ситуация с распространением коронавирусной инфекции разная, и необходимо это учитывать.



Также на заседании штаба озвучили рекомендацию СПЭК – для снижения нагрузки на скорую помощь разрешить направлять пациентов из семейных очагов с подтверждённым на МСКТ типичным поражением лёгких в ковидный госпиталь, без предварительной госпитализации в провизорный госпиталь. Это позволит сэкономить медицинский ресурс. Как показывает практика, в 98% случаев внебольничной пневмонии подтверждается коронавирусная инфекция.



Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 26014 случаев коронавирусной инфекции. Лечение в стационаре 4246 человек. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека.

