«Золото» в весовой категории 64 кг выиграл Доржо Дахаев
С 26 по 31 октября в Краснодарском крае состоялись всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин памяти Героя Российской Федерации гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. В соревнованиях участвовали спортсмены из 12 субъектов РФ.
Боксёры сборной команды Бурятия взяли три призовых места. Мастер спорта Доржо Дахаев завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 64 кг. Спортсмена тренируют Доржо Шаргакшанов и Алексей Сенотрусов.
В весовой категории до 52 кг второе место занял кандидат в мастера спорта Баир Батлаев, тренеры – Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов. Кандидат в мастера спорта Олег Елизаров стал третьим в весовой категории до 81 кг. Спортсмен тренируется под руководством Виктора Агафонова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии со ссылкой на федерацию бокса республики.
Боксёры Бурятии взяли 3 медали всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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