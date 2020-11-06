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Боксёры Бурятии взяли 3 медали всероссийских соревнований

Боксёры Бурятии взяли 3 медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:федерация бокса РБ
«Золото» в весовой категории 64 кг выиграл Доржо Дахаев

С 26 по 31 октября в Краснодарском крае состоялись всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин памяти Героя Российской Федерации гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. В соревнованиях участвовали спортсмены из 12 субъектов РФ.

Боксёры сборной команды Бурятия взяли три призовых места. Мастер спорта Доржо Дахаев завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 64 кг. Спортсмена тренируют Доржо Шаргакшанов и Алексей Сенотрусов.

В весовой категории до 52 кг второе место занял кандидат в мастера спорта Баир Батлаев, тренеры – Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов. Кандидат в мастера спорта Олег Елизаров стал третьим в весовой категории до 81 кг. Спортсмен тренируется под руководством Виктора Агафонова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии со ссылкой на федерацию бокса республики.


Бурятия спорт бокс всероссийские соревнования
 
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