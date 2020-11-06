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В Бурятии на переписи будут работать волонтёры

В Бурятии на переписи будут работать волонтёры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Одним из нововведений предстоящей переписи станет работа «цифровых» волонтёров переписи

Всероссийская перепись населения, основной этап которой пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, станет первой в истории России цифровой переписью. Переписчики будут заполнять анкеты на специальных планшетах, а также у граждан появится возможность переписаться самостоятельно — на портале «Госуслуги». Тем, кому непросто разобраться с новыми технологиями, помогут «цифровые» волонтёры.

Их задача – консультировать граждан: они расскажут, как зарегистрироваться на портале «Госуслуги», как заполнить переписную анкету на данном портале, кроме того, покажут, как использовать современные технологии, гаджеты и возможности онлайн-коммуникаций. Особенно это важно для людей старшего поколения.

- Многие представители данного возраста идут в ногу со временем и активно пользуются устройствами для выхода в интернет, но есть и те, которые не достаточно хорошо знакомы с техникой и работой портала «Госуслуги», соответственно, могут возникнуть определенные сложности, справиться с которыми помогут волонтёры переписи в любом многофункциональном центре «Мои документы», - сообщили в Бурятстате.

Пройти перепись можно не только онлайн: на сайте или в мобильном приложении «Госуслуги», но и на стационарном переписном участке, в любом многофункциональном центре «Мои документы», или дождаться прихода переписчика по месту жительства.
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