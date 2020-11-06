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Корвет «Алдар Цыденжапов» запустит крылатые ракеты

Корвет «Алдар Цыденжапов» запустит крылатые ракеты
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
Сейчас судно проводит испытания корабельного оружия в Японском море

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, продолжает в Японском море программу заводских ходовых испытаний. На данном этапе экипаж, совместно со сдаточной командой, проверяет надёжность корабельных артиллерийских систем.

Сегодня корвет провёл очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630. Также он отработал постановку радиоэлектронных помех с применением 122- мм пусковой установки ПК-10. Работу корабля в море обеспечили самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

На очереди подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет «Уран». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Алдар Цыденжапов ВВО армия
 
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