 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

В Бурятии День военного разведчика отметили сборами

В Бурятии День военного разведчика отметили сборами
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военнослужащим пришлось преодолеть «Тропу разведчика»

В общевойсковом объединении, дислоцированном на территории Бурятии, завершились учебно-методические сборы со специалистами разведки. Их завершение совпало с празднованием Дня военного разведчика.

В план проведения сборов с руководителями учебных групп были включены такие занятия, как преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение диверсионной группы условного противника, захват пленного. «Тропа разведчика» представляла из себя километровую полосу, которая включала в себя более 30 элементов. Полоса должна была научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.

Также в ходе сборов были проведены методические занятия по рукопашному бою, военной топографии, минно-взрывному делу, тактической подготовке и приёмам маскировки. В ходе подготовки был учтён опыт современных вооруженных конфликтов по применению минно-взрывных заграждений, разведке объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов и применению штатных средств маскировки и имитации.

Проведение сборов завершилось празднованием Дня военного разведчика. Командование общевойскового объединения поздравило специалистов разведки со 102-й годовщиной праздника, а военнослужащих, отличившихся в ходе проведения международных армейских игр, полевых выходов и учений наградили ценными подарками и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
воеенослужащие разведчики Праздники военные сборы ВВО Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии объявили призёров конкурса «Память сильнее времени»
В Бурятии объявили призёров конкурса «Память сильнее времени»
Общество, 06.11.2020
Школьники описывали и рисовали подвиг воинов Великой Отечественной, локальных и военных конфликтов
В Бурятии День военного разведчика отметили сборами
В Бурятии День военного разведчика отметили сборами
Общество, 06.11.2020
Военнослужащим пришлось преодолеть «Тропу разведчика»
В Бурятии назвали победителей старообрядческой викторины
В Бурятии назвали победителей старообрядческой викторины
Общество, 06.11.2020
Первое место занял гимназист из Улан-Удэ
Корвет «Алдар Цыденжапов» запустит крылатые ракеты
Корвет «Алдар Цыденжапов» запустит крылатые ракеты
Общество, 06.11.2020
Сейчас судно проводит испытания корабельного оружия в Японском море
Сочинение школьника из Бурятии вошло в сто лучших в России
Сочинение школьника из Бурятии вошло в сто лучших в России
Общество, 06.11.2020
Ученик из Северобайкальска победил во всероссийском конкурсе сочинений
В Бурятии начали работу пункты проката техсредств реабилитации
В Бурятии начали работу пункты проката техсредств реабилитации
Общество, 06.11.2020
Их можно получить по договору безвозмездного пользования на срок до 1 года
В Забайкалье установили новый режим работы школ
В Забайкалье установили новый режим работы школ
Общество, 06.11.2020
Принятые меры призваны остановить рост заболевших
В Бурятии ветерану Великой Отечественной исполнился 101 год
В Бурятии ветерану Великой Отечественной исполнился 101 год
Общество, 06.11.2020
Поздравления с днём рождения принимал Иннокентий Шилкин из Горячинска
В Иркутской области школы переведут на дистанционное обучение
В Иркутской области школы переведут на дистанционное обучение
Общество, 06.11.2020
С 9 ноября школьники будут учиться две недели дома
В Бурятии выбрали лучших школьных журналистов
В Бурятии выбрали лучших школьных журналистов
Общество, 06.11.2020
Гран-при выиграл медиацентр школы №5 из Гусиноозёрска
Боксёры Бурятии взяли 3 медали всероссийских соревнований
Боксёры Бурятии взяли 3 медали всероссийских соревнований
Общество, 06.11.2020
«Золото» в весовой категории 64 кг выиграл Доржо Дахаев
Житель Бурятии снял надвигающуюся на деревню бурю
Житель Бурятии снял надвигающуюся на деревню бурю
Общество, 06.11.2020
Снежное облако двигалось с большой скоростью
В Бабушкинском интернате в Бурятии ситуация с коронавирусом улучшилась
В Бабушкинском интернате в Бурятии ситуация с коронавирусом улучшилась
Общество, 06.11.2020
Названа причина распространения вируса в закрытом учреждении
Суд простил покупателей байкальского омуля
Суд простил покупателей байкальского омуля
Общество, 06.11.2020
Ловцу омуля дали два года условно
Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах
Инспектор ГИБДД из Бурятии рассказал о пьяных симулянтах
Общество, 06.11.2020
Инспектор поведал, как пьяные водители пытаются провести полицейских

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^