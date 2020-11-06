Военнослужащим пришлось преодолеть «Тропу разведчика»
В общевойсковом объединении, дислоцированном на территории Бурятии, завершились учебно-методические сборы со специалистами разведки. Их завершение совпало с празднованием Дня военного разведчика.
В план проведения сборов с руководителями учебных групп были включены такие занятия, как преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение диверсионной группы условного противника, захват пленного. «Тропа разведчика» представляла из себя километровую полосу, которая включала в себя более 30 элементов. Полоса должна была научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.
Также в ходе сборов были проведены методические занятия по рукопашному бою, военной топографии, минно-взрывному делу, тактической подготовке и приёмам маскировки. В ходе подготовки был учтён опыт современных вооруженных конфликтов по применению минно-взрывных заграждений, разведке объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов и применению штатных средств маскировки и имитации.
Проведение сборов завершилось празднованием Дня военного разведчика. Командование общевойскового объединения поздравило специалистов разведки со 102-й годовщиной праздника, а военнослужащих, отличившихся в ходе проведения международных армейских игр, полевых выходов и учений наградили ценными подарками и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии День военного разведчика отметили сборами
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