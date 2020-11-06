 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

В Бурятии многодетные родители не следили за спичками

В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
Общество,  Фото:pixabay.com
Спички хранились в доступном для детей месте

В Бурятии в связи с отопительным сезоном проводится масштабная профилактическая работа. Задействованы сотрудники МЧС, полиции, работники комиссий по делам несовершеннолетних, органов местного самоуправления и социальной защиты населения.

Накануне сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы и противопожарной службы Бурятии проверили многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в Баргузинском районе.

- В одной из семей с четырьмя несовершеннолетними детьми, выявлено, что в открытом доступе находятся спички, допускается размещение горючих материалов на предтопочном листе возле печки. Маме настоятельно рекомендовано убрать спички, не доверять детям розжиг печи, в игровой форме рассказывать им о правилах пожарной безопасности, - рассказала государственный инспектор по пожарному надзору Баргузинского района Наталья Новоженова.

В другом доме госинспекторы обнаружили нарушения правил пожарной безопасности. Обнаружены скрутки на проводах, самодельный обогревательный прибор, изношенный предтопочный лист. Эта семья взята на контроль, соответствующая информация направлена в органы местного самоуправления.

Как отмечает Наталья Новоженова, профилактические рейды показали, что в этих семьях дети не всегда находятся под должным контролем взрослых. Некоторые родители не работают, курят и употребляют спиртное, ребятишки часто остаются одни дома.

Сотрудники МЧС раздали листовки и памятки, где содержатся правила, выполнение которых позволит сохранить жизнь и имущество. С семьями, взятыми на контроль, работа будет продолжена, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
МЧС многодетные семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на переписи будут работать волонтёры
В Бурятии на переписи будут работать волонтёры
Общество, 06.11.2020
Одним из нововведений предстоящей переписи станет работа «цифровых» волонтёров переписи
В Бурятии дали прогноз выхода на плато по коронавирусу
В Бурятии дали прогноз выхода на плато по коронавирусу
Общество, 06.11.2020
В последнее время в республике стабильно высокие ковидные показатели
В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
Общество, 06.11.2020
Спички хранились в доступном для детей месте
В Улан-Удэ появилась улица Любимая
В Улан-Удэ появилась улица Любимая
Общество, 06.11.2020
Названия улицам могут дать сами жители
В Иркутской области раскрыли, насколько обледенели реки
В Иркутской области раскрыли, насколько обледенели реки
Общество, 06.11.2020
Специалисты проводят профилактическую работу с населением
Уроженка Улан-Удэ поборется за слиток золота на ТНТ
Уроженка Улан-Удэ поборется за слиток золота на ТНТ
Общество, 06.11.2020
Представительница Бурятии приняла участие в съёмках «Золота Геленджика»
Уроженец Бурятии подарил хакасскому городу вальс
Общество, 06.11.2020
Павел Толмачев подарил композицию юбилею Саяногорска
Бурятские буузы могут стать лучшим брендом в России
Бурятские буузы могут стать лучшим брендом в России
Общество, 06.11.2020
Бурятия представила на национальный конкурс пять продуктовых брендов
В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана
В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана
Общество, 06.11.2020
Телёнок был в очень тяжёлом состоянии
Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн
Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн
Общество, 06.11.2020
Доля посылок, принятых по упрощённой схеме, достигла 71%
«Таска» и «барагозить»: Про неповторимый улан-удэнский лексикон снимают ролики
«Таска» и «барагозить»: Про неповторимый улан-удэнский лексикон снимают ролики
Общество, 06.11.2020
Видео про «улан-удэнские словечки» набирают многотысячные просмотры
В Улан-Удэ устраняют последствия снегопада
В Улан-Удэ устраняют последствия снегопада
Общество, 06.11.2020
Техника работает на дорогах с четырёх утра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^