Спички хранились в доступном для детей месте
В Бурятии в связи с отопительным сезоном проводится масштабная профилактическая работа. Задействованы сотрудники МЧС, полиции, работники комиссий по делам несовершеннолетних, органов местного самоуправления и социальной защиты населения.
Накануне сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы и противопожарной службы Бурятии проверили многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в Баргузинском районе.
- В одной из семей с четырьмя несовершеннолетними детьми, выявлено, что в открытом доступе находятся спички, допускается размещение горючих материалов на предтопочном листе возле печки. Маме настоятельно рекомендовано убрать спички, не доверять детям розжиг печи, в игровой форме рассказывать им о правилах пожарной безопасности, - рассказала государственный инспектор по пожарному надзору Баргузинского района Наталья Новоженова.
В другом доме госинспекторы обнаружили нарушения правил пожарной безопасности. Обнаружены скрутки на проводах, самодельный обогревательный прибор, изношенный предтопочный лист. Эта семья взята на контроль, соответствующая информация направлена в органы местного самоуправления.
Как отмечает Наталья Новоженова, профилактические рейды показали, что в этих семьях дети не всегда находятся под должным контролем взрослых. Некоторые родители не работают, курят и употребляют спиртное, ребятишки часто остаются одни дома.
Сотрудники МЧС раздали листовки и памятки, где содержатся правила, выполнение которых позволит сохранить жизнь и имущество. С семьями, взятыми на контроль, работа будет продолжена, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
В Бурятии многодетные родители не следили за спичками
Общество, Фото:
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