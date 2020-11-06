В Улан-Удэ появилась улица Любимая

Названия улицам могут дать сами жители



В Улан-Удэ в честь Героя Советского Союза Дармы Жанаевича Жанаева назвали проезд. Он расположен вдоль парка культуры и отдыха имени Жанаева в микрорайоне Загорск. Там же находится Улан-Удэнский авиационный завод, где работал и откуда ушёл на фронт Дарма Жанаев, сообщили в пресс-службе администрации города.



Также в Октябрьском районе в микрорайоне Светлый появилась улица Любимая.



Оба названия утверждены распоряжением администрации Улан-Удэ и внесены в государственный адресный реестр.



Всего с начала 2020 года присвоены названия семи улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в Светлом, улица Доблести на Верхней Берёзовке, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное» и улица Юго-Западная в 127 микрорайоне.



Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования.



