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В Иркутской области раскрыли, насколько обледенели реки

В Иркутской области раскрыли, насколько обледенели реки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты проводят профилактическую работу с населением

На реках Иркутской области продолжаются процессы ледообразования, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На участках рек Уда – Алыгжер – забереги 40%, шугоход – 80%, Уда – Нижнеудинск – забереги – 40%, шугоход – 10%, Бирюса – Бирюсинск – забереги – 60 %, шугоход – 50%, Лена – Качуг – забереги – 50%, шугоход – 40%, Лена – Жигалово – забереги – 40%, шугоход – 60%, Лена – Усть-Кут – забереги – 20%, шугоход – 80%, Лена – Киренск – забереги – 70%, шугоход – 90%, Киренга – Казачинское – забереги – 40%, шугоход – 90%, Витим – Бодайбо – шугоход – 90%.

С 1 сентября сотрудники МЧС проводят занятия по безопасности с детьми. В школах Иркутской области прошло 854 урока, в том числе в онлайн-режиме. Государственные инспекторы по маломерным судам рассказывают об опасностях тонкого льда и необходимости неукоснительного соблюдения элементарных правил во время нахождения на водных объектах.

- Ежегодно лёд становится причиной гибели людей. К сожалению, в числе погибших оказываются несовершеннолетние. Толщина тонкого настила, покрывающего сейчас некоторые водоёмы, неоднородна - высок риск провала. Наша задача – устранить предпосылки к возникновению таких происшествий. Это достигается путём профилактической работы. Основная мысль, которую мы доводим до людей, заключается в полном отказе от выхода на лёд. Объясняем, что зачастую взрослые сами подают плохой пример детям. Кроме того, убедительно просим контролировать их местонахождение и не допускать безнадзорного нахождения несовершеннолетних на берегу водоёмов, - рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября на Братском водохранилище утонул рыбак. 12 октября в селе Хамакар двое четырёхлетних детей вышли на ледяной покров, образовавшийся вдоль берега реки Нижняя Тунгуска, провалились под лёд и утонули


река лед
 
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