Представительница Бурятии приняла участие в съёмках «Золота Геленджика»
В очередном выпуске шоу телеканала ТНТ «Золото Геленджика» полосу препятствий попробует пройти уроженка Улан-Удэ Надежда Шумал. Она поборется за главный приз – один килограмм золота.
Надежда до 31 года жила в Бурятии, а буквально пару лет назад переехала в Сочи вместе со своей восьмилетней дочкой Никой. Сейчас Надежда работает smm-специалистом.
Для девушки съёмки на ТНТ - не первый опыт участия в телевизионных проектах. До этого несколько лет назад она снималась в массовке сериала, выходившего на одном из федеральных каналов.
- На проекте «Золото Геленджика» я, конечно, представляла свой родной город Улан-Удэ, а как иначе? - признаётся девушка. – Для меня участие в шоу было большим приключением, хотя и сложным. Я безумно боюсь высоты, пришлось себя преодолевать. Горжусь собой! И моя дочка перед съёмками меня подбадривала, говорила мне: «Мама, ты у меня лучшая!»
В Улан-Удэ у Надежды живут и родственники, и друзья. Выпуск шоу «Золото Геленджика» с Надеждой Шумал выйдет 8 ноября в 20:00 на ТНТ (16+).
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в телешоу принимала участие уроженка Бурятии, ныне живущая в Москве, продюсер Лана Бражник. Она вылетела на втором испытании.
Уроженка Улан-Удэ поборется за слиток золота на ТНТ
Общество, Фото:
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