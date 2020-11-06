Павел Толмачев подарил композицию юбилею Саяногорска
Ко дню рождения города Саяногорск в Хакасии уроженец Бурятии подарил вальс. Автором музыки и слов стал композитор и поэт, заслуженный работник культуры Бурятия, а с недавнего времени саяногорец Павел Толмачев, сообщает медиахолдинг Саяногорска «Первое городское».
Идея вальса Павлу Толмачеву пришла несколько лет назад, когда он впервые прогулялся по зелёным уютным улочкам города у подножия Саян. Это первый вальс, посвящённый Саяногорску.
- Я впервые приехал в Саяногорск в 2005 году. И вот, в 2015 году, прогуливаясь по вашему Арбату, где фонтан с водой, мы присели на лавочку. Буквально через 15 минут я говорю «Я напишу вальс об этом городе». Саяногорск для меня стал каким-то необыкновенным городом, добрым. Он вселил в мою душу какую-то добропорядочность, я приобрёл много друзей здесь. И поэтому решил написать этот вальс, - сказал Павел Толмачев.
Руководитель отдела культуры администрации Саяногорска Алена Вечкина впервые вдохновилась «Саяногорским вальсом» в кабинете главы города, где Павел Толмачев презентовал новое произведение. В узком кругу, аккомпанируя себе на баяне. Тогда-то у неё родилась идея, дать вальсу разные варианты звучания: классическое, инструментальное, народное.
«Саяногорский вальс» — это подарок горожанам и городу к 45-летию, которое будут отмечать 6 ноября. Павел Толмачев уверен, что этот мотив не только станет неким символом подведения итогов, но и задаст темп к будущим свершениям.
Уроженец Бурятии подарил хакасскому городу вальс
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