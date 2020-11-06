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Бурятские буузы могут стать лучшим брендом в России

Бурятские буузы могут стать лучшим брендом в России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия представила на национальный конкурс пять продуктовых брендов

До 9 ноября продолжается регистрация на первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого выступает минсельхоз РФ. В настоящее время в оргкомитет поступило свыше 400 заявок более чем из 70 регионов. Бурятия представила на конкурс пять брендов: облепиху, травяные чаи, байкальскую серу, боргойское мясо и, конечно же, буузы.

Про буузы в республике снимают фильмы, пишут песни, посвящают баттлы и даже устанавливают памятники – бурятская буза в каменном изваянии появилась на территории дацана Ринпоче Багша в июле 2017-го.

История происхождения бууз окутана легендами. По одной из легенд, это произошло почти 400 лет тому назад, во времена распространения буддизма на монгольской земле. Глава тибетских лам пригласил в гости монголов, а к их приезду приказал приготовить «мясо, завёрнутое в тесто». Шарики из рубленого мяса с салом оборачивали с тестом, оставляя небольшое отверстие, вокруг которого делали ровно 33 защипа. Столько же складок в одеждах тибетских священнослужителей. По хитрой задумке главы, это блюдо должно было символизировать повиновение и поклонение монгольских племен – буддизму, говорится в этой легенде.

В Бурятии производством бууз занимаются более 70 промышленных предприятий. В год производится свыше трёх тысяч тонн мясных полуфабрикатов, одна треть из них поставляется в регионы России. В республике более 600 ресторанов и закусочных, и почти во всех готовят буузы.

- Это национальный, любимый всеми продукт. Буузы полюбились и жителям Дальнего Востока, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев, Якутии. По нашей оценке, ассортимент бууз насчитывает более 60 наименований, многие из которых авторские технологии. Буузы изготавливаются вручную, ни один автомат не сможет сделать этот продукт. Мастера по лепке бууз виртуозы своего дела, за смену могут сделать до трёх тысяч штук, - рассказала начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Татьяна Полозова.

Для Бурятии важно принять участие в конкурсе и рассказать жителям страны о традиционной кухне бурят, о высоких вкусовых качествах местного мяса. Пусть каждому туристу захочется посетить Бурятию и вернуться сюда вновь, чтобы отведать бурятские буузы, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

Основная цель конкурса – рассказать потребителям об уникальных продуктах и узнать, чем гордятся регионы. Так, не только в Бурятии, но и все жители России смогут открыть для себя широкий спектр вкусов со всей страны.

Лучшие бренды попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку минсельхоза России.

Народное голосование стартует 19 ноября на сайте вкусыроссии.рф. Каждый человек сможет поддержать любимый региональный бренд.
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