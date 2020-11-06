В Бурятии выбрали лучших школьных журналистов

Гран-при выиграл медиацентр школы №5 из Гусиноозёрска



В Бурятии в дистанционном режиме прошёл республиканский конкурс юных журналистов «Золотое перо» - «Алтан гуурhан», где свыше 100 учеников находили информационные поводы, писали статьи. По итогам конкурса, лучшие юные корреспонденты отправятся в международный детский центр «Артек» для участия в медиафоруме в 2021 году.



Республиканский конкурс юных журналистов «Золотое перо» - «Алтан гуурhан» проходил с 1 июня по 30 октября. Во вторник, 3 ноября, жюри подвели итоги работ представителей школьных СМИ.



Самый высокий балл набрал медиацентр школы №5 города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии, предоставив три остросоциальных ролика. Он стал обладателем диплома гран-при, дополнительно получив ценные призы. Руководитель пресс-центра - Лубсанова Мэдэгма.



Номинация «Лучшая тематическая информпродукция «Мы формируем информационное пространство»

1 место занял актив РДШ Закаменского района, с выпуском новостей на бурятском и русском языках «Вести/hонинууд». Над выпуском работали активисты РДШ Найденова Виктория, Бальчугова Дарья, Дариев Никита, Путинский Сергей, Максимов Роман, Шагдуров Владислав.

2 место заняла СОШ №5 г. Гусиноозёрска с бэкстейджем медиапроекта «География детства». В работе приняли участие Кривогорницына Александра, Зорин Даниил, Алпатов Матвей.

3 место досталось школьному ТВ МАОУ СОШ №31 им. Героя Советского Союза П.Т. Харитонова г. Улан-Удэ. Над роликом работала Никонова Ксения Сергеевна совместно с школьной командой.



Номинация «Конкурс исследовательских проектов по медийной тематике»

1 место занял видеоролик о благотворительном фонде им. Алдара Цыденжапова в Селенгинском районе. Работу выполнили обучающиеся СОШ №5 г. Гусиноозёрск: Кривогорницына Александра, Лубсанов Аюр, Жамбалов Слава, Шарапов Данир.



Номинация «Конкурс журналистских материалов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войны «Дети войны»

1 место досталось Кривогорницыной Александре, ученице СОШ №5 г. Гусиноозёрск за эссе-ролик «Окончание второй мировой войны».

2 место присуждено Тобоевой Марие, ученице Лингвистической гимназии №3, представившей эссе «Герои недетской войны».

3 место заняла Ангахаева Дарья, ученица МБОУ «Харбятская ООШ имени В.Б.Саганова» с эссе «И помнит мир спасённый…».



Отдельно отмечен видеоролик на бурятском языке, занявший 1 место в указанной номинации. Данзанова Дарья и Очирова Айлана, ученицы Жаргалантуйской школы, представили творческую работу «Дайн дажарай гал соо ябаагуйб».



Номинация «Конкурс детских медиаработ «Добрая воля»

1 место заняли ученицы СОШ №7, Зубкова Яна и Мункуева Анна Саяновна с работой «Озеленение парка им.Д.Ж. Жанаева» в жанре «репортаж с места событий».

2 место присуждено Пушкарёвой Елизавете, ученице Курумканской СОШ №2 за эссе «Курумкан – моя малая Родина».

3 место заняла ученица Курумканской СОШ №1 Цыденовой Виктории за эссе «Давайте спасем нашу планету».



Номинация «Школьная газета»

1 место - газета «Школьные вести» объединения «Юный журналист» районного центра дополнительного образования. Редактор Ринчино Аюржана, руководитель Дондобон Сэсэгма Доржиевна.

2 место – газета «Школьный экспресс». Пресс-отряд СОШ № 52: Чучинова Маргарита, Виндорина Татьяна, Лисиенкова Арина, Назарук Вероника.

3 место – школьная газета «Солдаты истории». Пресс-отряд СОШ №18: Калинина Ева, Цыбикова Ольга, Кисова Анастасия.



Все участники конкурса получили сертификаты участия, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

