В Иркутской области оштрафовали владельцев непривитых собак

Нарушение выявил Россельхознадзор



Специалист Россельхознадзор во время рейда выявил, что два хозяина собак в Усть-Илимске не привили своих животных от бешенства.



- Владельцы обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, в том числе обеспечивающие предупреждение болезней, предоставлять специалистам в области ветеринарии животных для осмотра, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Им назначено наказание в виде административных штрафов.

