В Иркутской области оштрафовали владельцев непривитых собак

Нарушение выявил Россельхознадзор
Специалист Россельхознадзор во время рейда выявил, что два хозяина собак в Усть-Илимске не привили своих животных от бешенства.
- Владельцы обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, в том числе обеспечивающие предупреждение болезней, предоставлять специалистам в области ветеринарии животных для осмотра, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Им назначено наказание в виде административных штрафов.
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Общество, Фото:
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