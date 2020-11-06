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В Иркутской области оштрафовали владельцев непривитых собак

В Иркутской области оштрафовали владельцев непривитых собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушение выявил Россельхознадзор

Специалист Россельхознадзор во время рейда выявил, что два хозяина собак в Усть-Илимске не привили своих животных от бешенства.

- Владельцы обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, в том числе обеспечивающие предупреждение болезней, предоставлять специалистам в области ветеринарии животных для осмотра, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Им назначено наказание в виде административных штрафов.
штраф собаки Россельхознадзор
 
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