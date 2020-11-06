Первое место занял гимназист из Улан-Удэ
На минувшей неделе в Бурятии завершилась интернет-викторина «Нить памяти», посвящённая укреплению единства российской нации, этнокультурному развитию народов, проживающих в республике. Мероприятие было направлено на выявление молодёжи, обладающей знаниями об истории и традициях старообрядчества, и на привлечение молодых к просветительскому проекту по развитию краеведения в республике.
Всего в викторине приняло участие 45 человек. Участники соревновались в двух этапах: тестированию на знание истории и традиций старообрядчества, а также онлайн-тестирование на платформе Zoom.
По результатам отборочной комиссией было выявлено три победителя. Обладателем первого места и сертификата на пять тысяч рублей стал ученик 9 класса гимназии №33 г. Улан-Удэ Николай Гребенщиков. Второе место и сертификат на сумму три тысячи рублей получила студента 4 курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Екатерина Банзаракцаева. Третье место и сертификат на две тысячи рублей занял преподаватель Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Анатолий Россихин. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
В Бурятии назвали победителей старообрядческой викторины
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