В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана

Общество, Фото: Государственная ветслужба Забайкальского края

Телёнок был в очень тяжёлом состоянии



Хозяйка личного подсобного хозяйства Улётовского района Забайкальского края обратилась за помощью в ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. В итоге специалисты спасли умирающего телёнка по кличке Ждан, который заболел на пастбище. Эта история приводится на сайте государственной ветеринарной службы Забайкальского края.



- Мы встречались с телёнком, когда ему было два дня от роду, на его первой прививке. Родился он достаточно крепким и здоровым, милым, как и все малыши, - рассказала ветеринарный врач Александра Белокоровкина.



Через три месяца после первой встречи ветеринара с телёнком поступил звонок от хозяйки Елены Сологаевой на ветеринарную станцию. Специалисты оперативно выехали на помощь к маленькому ослабленному бычку.



- Животное было в критическо-тяжёлом состоянии. Оперативность ветеринаров и слаженность действий хозяйки повысили возможность выздоровления пациента. Были проставлены внутривенно капельницы с глюкозой и комплекс витаминов. Также, соблюдалась строгая диета из вываренного риса до консистенции киселя, чередуемая водой, - пояснила Александра.



Хозяйка Ждана делала ему массаж, чтобы не было застоя крови, кормила и поила из бутылки. Он совершенно не мог ни стоять, ни даже голову поднимать, пришлось поднимать и подвязывать на стропы.



- По прибытию был полностью истощён, больно смотреть на него было. Хочется сказать огромное спасибо ветеринарным специалистам, помогли, вылечили нашего любимца, - сказала Елена Сологаева.



Сейчас Ждан чувствует себя лучше, набрал свои потерянные килограммы, питается полным рационом, с каждым днём растёт и крепнет. Ветеринары навещают его только при плановых вакцинациях.



