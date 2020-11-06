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В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана

В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана
Общество,  Фото:Государственная ветслужба Забайкальского края
Телёнок был в очень тяжёлом состоянии

Хозяйка личного подсобного хозяйства Улётовского района Забайкальского края обратилась за помощью в ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. В итоге специалисты спасли умирающего телёнка по кличке Ждан, который заболел на пастбище. Эта история приводится на сайте государственной ветеринарной службы Забайкальского края.

- Мы встречались с телёнком, когда ему было два дня от роду, на его первой прививке. Родился он достаточно крепким и здоровым, милым, как и все малыши, - рассказала ветеринарный врач Александра Белокоровкина.

Через три месяца после первой встречи ветеринара с телёнком поступил звонок от хозяйки Елены Сологаевой на ветеринарную станцию. Специалисты оперативно выехали на помощь к маленькому ослабленному бычку.

- Животное было в критическо-тяжёлом состоянии. Оперативность ветеринаров и слаженность действий хозяйки повысили возможность выздоровления пациента. Были проставлены внутривенно капельницы с глюкозой и комплекс витаминов. Также, соблюдалась строгая диета из вываренного риса до консистенции киселя, чередуемая водой, - пояснила Александра.

Хозяйка Ждана делала ему массаж, чтобы не было застоя крови, кормила и поила из бутылки. Он совершенно не мог ни стоять, ни даже голову поднимать, пришлось поднимать и подвязывать на стропы.

- По прибытию был полностью истощён, больно смотреть на него было. Хочется сказать огромное спасибо ветеринарным специалистам, помогли, вылечили нашего любимца, - сказала Елена Сологаева.

Сейчас Ждан чувствует себя лучше, набрал свои потерянные килограммы, питается полным рационом, с каждым днём растёт и крепнет. Ветеринары навещают его только при плановых вакцинациях.

ветеринария домашние животные
 
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