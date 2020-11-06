Выставка открылась в зале ожидания
Сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» смонтировали в зале ожидания аэропорта Иркутска мобильную выставку из нескольких десятков снимков. На них изображены редкие представители байкальской флоры и фауны, памятники природы и её живописные явления.
- Возможно, что с помощью такой экспозиции кто-то из пассажиров пополнит свои представления о красоте иркутской земли, а кто-то сможет настроиться на позитивный лад перед полётом и избавиться от лишнего напряжения, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Фотовыставка открыта на две недели.
Пассажиры аэропорта Иркутска увидят снимки Байкала
Общество, Фото:
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