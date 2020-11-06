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Пассажиры аэропорта Иркутска увидят снимки Байкала

Пассажиры аэропорта Иркутска увидят снимки Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставка открылась в зале ожидания

Сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» смонтировали в зале ожидания аэропорта Иркутска мобильную выставку из нескольких десятков снимков. На них изображены редкие представители байкальской флоры и фауны, памятники природы и её живописные явления.

- Возможно, что с помощью такой экспозиции кто-то из пассажиров пополнит свои представления о красоте иркутской земли, а кто-то сможет настроиться на позитивный лад перед полётом и избавиться от лишнего напряжения, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Фотовыставка открыта на две недели.
аэропорт фотовыставка Байкал
 
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