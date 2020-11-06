В Улан-Удэ устраняют последствия снегопада

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Информацию о необходимости подсыпки городских улиц можно сообщать по телефону диспетчерской службы комбината по благоустройству 44-46-77.



В Улан-Удэ сегодня с четырёх часов утра работают 16 единиц техники. Они подсыпают песок на опасных участках, подъёмах, спусках и поворотах, сообщили в комитет городского хозяйства.Снег выпал накануне около семи часов вечера. Спустя час на дороги выехали 10 пескоразбрасывающих машин комбината по благоустройству. В полночь на помощь также вышли восемь тракторов-щёток, ранним утром на дороги вышло ещё шесть машин-пескоразбрасывателей.- Всего на дороги высыпано 500 тонн щебеночно-песчаной смеси. Особенно тщательно убирают коммунальные службы остановочные карманы, чтобы водители пассажирского транспорта могли беспрепятственно осуществлять высадку и посадку горожан, - пояснили в комитете.По состоянию на 8 утра, по данным уличных камер на перекрёстках не наблюдались пробки или затруднения трафика.