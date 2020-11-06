В Улан-Удэ ушла из жизни выдающийся учитель физкультуры

Надежда Васильевна Никифорова отработала в школе 64 года



4 ноября на 97-м году жизни умерла старейший учитель физкультуры Надежда Васильевна Никифорова, отличник народного просвещения, отличник культуры и спорта, заслуженный учитель Бурятской АССР.



Вся трудовая деятельность Надежды Васильевны, а это более 64 лет, прошла в школе №65 Улан-Удэ. За годы работы в школе №65 Надежда Васильевна выпустила по меньшей мере 20 тысяч учеников. Благодаря ей в школе – более 400 завоёванных кубков, несколько десятков сотен медалей, грамот и благодарностей.



Надежда Васильевна воспитала целую плеяду людей, влюбленных в спорт, а также когорту известных в республике лыжников. Среди её выпускников 50 мастеров спорта и без счёта кандидатов в мастера спорта. Более ста её выпускников выбрали профессию преподавателя физической культуры. Но главное, как всегда она говорили: «Я старалась воспитывать людей честных, добросовестных, отзывчивых».



В 1997 году Надежда Васильевна принимала участие в лыжных соревнованиях, посвященных 60-летию пешелыжного перехода Улан-Удэ-Москва. В течение многих лет её ученики-спортсмены участвовали во всех городских, дорожных, республиканских, зональных соревнованиях.



Команда школы № 65 под руководством Надежды Васильевны являлась неоднократным победителем и призёром, представляя Бурятию и Восточно-Сибирскую железную дорогу на Всесоюзных соревнованиях «Старты надежд» и «Многоборье ГТО», на протяжении 65 лет - во всех легкоатлетических эстафетах на призы газет «Правда Бурятии» и «Буряад Унэн», на соревнованиях школ ВСЖД, легкоатлетических эстафетах на призы газеты «Восточно-Сибирский путь» в городе Иркутск, на комплексной спартакиаде школ города Улан-Удэ на призы мэра города, на соревнованиях по лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, футболу, спортивной гимнастике, пулевой стрельбе, армрестлингу, вольной борьбе, лыжным гонкам, конькобежному спорту, спортивному ориентированию.



- Отличный учитель, наставник, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример огромного трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто ее знал, - говорится в сообщении школы №65.



