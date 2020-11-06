Работники школы пожаловались в прокуратуру
Работники школы в Кижингинском районе Бурятии обратились в прокуратуру.
Установлено, что в нарушение трудового кодекса директор школы произвёл удержание из заработной платы работников для проведения ремонта в здании.
Работодателю внесено представление, которое удовлетворено. Работникам учреждения выплачена незаконно удержанная заработная плата в сумме 29 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии ремонт школы хотели сделать за счёт работников
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